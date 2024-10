Niala, aggiudicato l’appalto per il ponte del Trenino Verde 

Svolta a Niala. Sbloccata la procedura per i lavori di sistemazione del ponte di Irtzioni. L’appalto con un’impresa specializzata è stato concettualizzato ed è in corso l’iter di avvio delle attività indicate sul capitolato di gara, tre anni fa aggiudicata a una ditta ogliastrina che, in una fase successiva, aveva rinunciato al lavoro. «Con i lavori sul ponte saranno anche realizzati gli interventi necessari sulla linea per consentire la ripresa dei servizi», dichiara Carlo Poledrini, direttore centrale dell’Arst, committente dell’opera. Verosimile che una volta terminati i lavori e il relativo collaudo il Trenino Verde possa transitare, a distanza di anni dall’ultima volta, sul ponte e raggiungere Seui. In quel tratto, il traffico del Trenino è congelato dall’estate del 2016 quando i tecnici collaudatori dell’Arst avevano evidenziato segni di usura tali da non garantire le necessarie condizioni di sicurezza. Un disservizio che ha provocato una lunga serie di disagi alle attività turistico-ricettive del territorio. Moderatamente soddisfatto il sindaco di Ussassai, Chicco Usai, che non usa toni trionfalistici: il passato insegna e il primo cittadino lo sa. «Incrociamo le dita. Potrò essere soddisfatto quando vedrò il Trenino transitare sul ponte. Auspichiamo che nel 2025 tutto ciò potrà verificarsi. Sarebbe ora di restituire respiro e vitalità a questi territori che, per anni, sono rimasti isolati. Siamo fiduciosi».

