Niala, affidati i lavori sul ponte chiuso da dieci anni 

Come San Tommaso se non vede non ci crede. Sull'affidamento dei lavori al ponte di Niala a Ussassai, il sindaco Francesco Usai, vuole essere speranzoso e crederci. «Speriamo sia davvero la volta buona» commenta il primo cittadino ussassese che in questi anni ne ha viste tante. E soprattutto dopo l'ultima esperienza che si è conclusa con un pugno di mosche. Il ponte di Niala è chiuso da quasi dieci anni e in tutto questo tempo si è interrotta anche la tratta del Trenino Verde. Nel 2022 dopo svariati tentativi di aggiudicazione dei lavori erano stati affidati ma interrotti dopo poco tempo. Il ponteggio c'è ancora, solo quello.

A confermare la lieta novella il consigliere regionale Salvatore Corrias (Pd): «Nel marzo del 2022 sul ponte di Niala vennero interrotti i lavori. Oggi sono stati assegnati ad una nuova impresa. Apprezziamo la sollecitudine di Arst e confidiamo che si possa procedere con solerzia per restituire al trenino verde e a tutti noi questo meraviglioso pezzo di mondo». «Siamo fiduciosi che tutto si concluda entro la prossima stagione - dichiara Silvio Giacobbe, gestore del punto di ristoro di Niala affinché l’economia del territorio possa beneficiare dell’attrattiva rappresentata dal Trenino». (f. me.)

