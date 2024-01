Nia, Roy e gli altri senza famiglia 

Una coccola prima di rientrare nel box. Questa la regola per Nia, la meticcia nella foto in alto a sinistra, che non può proprio fare a meno di un gesto d’amore perché è una cagnolina dolcissima e molto affettuosa. È stata a lungo per strada e ora da troppo tempo vive in un rifugio. Per adottarla si può chiamare il numero 3283934768 oppure scrivere una mail all’indirizzo kontakt@sardinienhunde.org.

Anche Roy, in basso a destra, ha bisogno di una famiglia: è un cagnolino di tre anni dal carattere molto buono che va d’accordo con tutti. Si trova in un canile nella provincia di Cagliari e per avere maggiori informazioni si può contattare il numero 070581413 dal lunedì al sabato dalle 9,30 alle 12,30.

Cuccioli

Nella foto in basso a sinistra invece c’è un piccoletto salvato qualche giorno fa in mezzo a una strada nelle campagne di Uta. È davvero splendido e cerca un’adozione sicura. Per fissare un appuntamento e conoscerlo c’è il numero 3401561032.

Infine c’è Aurora, la femminuccia nella foto in alto a destra: è una cucciola di taglia piccola che pesa circa cinque chili. Ama giocare e correre ed è abituata a stare con gli altri cani. Tutte le informazioni al numero 3478121550.

Canili e rifugi

Anche i duecento ospiti del rifugio di Gonnosfanadiga aspettano di trovare una famiglia vera. Proprio come le decine di gattini accuditi ogni giorno dall'associazione “Micilandia&co” (3403638674) e da “Angeli senza voce” (3288612996).

Info

Per inserire annunci nella nostra rubrica su cani e gatti da adottare, smarriti o ritrovati è possibile inviare una mail. Questo l'indirizzo al quale scrivere: amicianimali@unionesarda.it. È gradita una foto.

