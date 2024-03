Ngoy lancia la Nuorese 

Nuorese 1

Coghinas 0

Nuorese (4-4-2) : Ruggiu, Puddu, L. Manfredi, Steri, Peana, Ramos, S. Demurtas(35’st Passalenti), A. Demurtas (18’ st Medde), Rivera (48’ st Bonfigli), Piredda (33’ st Ngoy), Cocco (1’ st M.Ruggeri). In panchina E. Manfredi, Passalenti, Bonfigli, Aru, M. Ruggeri, Medde, Ngoy, F. Ruggeri, Godalier. Allenatore Prastaro.

Coghinas (4-4-2) : Gobbi, Serra (5’ st Tugulu), Lollia, Ruiu (48’ st Burrelli), Greco (5’ st Milia), Radovanovic, Ruibal, Carrucciu (1’ st Latte), Sassu (24’ st Virdis), Val, Cissé. In panchina Fois, Latte, Milia, Burrelli, Tugulu, Cirotto, Dettori, Pruneddu, Virdis. Allenatore Congiu.

Arbitro : Mulas di Oristano.

Rete : 47’ st Ngoy.

Note : ammoniti Lollia, A. Demurtas, Peana, Val, Milia. Espulso Lollia. Recupero 1' pt – 6' st. Spettatori 500.

Nuoro. La Nuorese supera di misura il Coghinas in pieno recupero e mantiene la testa della classifica.

La cronaca

Protesta la Nuorese al 28’ per un gol annullato a Rivera per fuorigioco. Angolo battuto da Cocco al 30’ e L. Manfredi incorna ma trova la traversa. Si fa avanti il Coghinas al 39’ con una punizione affidata a Ruibal che finisce fuori. Brivido al 42’, incomprensione al limite dell’area tra Ruggiu e Puddu ma Cissé non riesce ad agganciare la palla. Ripresa con un Ramos strepitoso, sue le punizioni al 15’ e al 26’ che sfiorano il gol. Conclusione di L. Manfredi al 38’ ma Gobbi si salva aiutato dal palo. Ci prova il Coghinas al 40’ quando Ruggiu esce a vuoto ma Cissè non aggancia. Super parata di Gobbi al 45’ su una palla deviata per errore da Ruiu. In pieno recupero al 47’ punizione millimetrica di Ramos per la testa di Ngoy che da due passi infila l’incolpevole Gobbi e sigla l’1-0 finale. Espulso Lollia per doppia ammonizione.

