News e informazioni destinate ai turisti 

L’edicola è parte integrante di un quartiere. Un’importante presenza a dispetto delle criticità che soffocano il settore, a iniziare dagli aumenti delle spese. Il chiosco è quel luogo che con naturalezza assume un ruolo di riferimento attraverso cui poter attivare un meccanismo di fidelizzazione che vada oltre il semplice rapporto cliente/venditore.

«Si crea una confidenza amichevole. A Villasimius, poi, ci si ritrova anno dopo anno con un rinnovato piacere e nuove chiacchiere da scambiare». Le parole di Gavino Ara, edicolante di Villasimius da cinque anni, sono di ammirazione e soddisfazione per un mestiere che ha scelto dopo una precedente vita professionale, con tanti dipendenti da gestire. Ara è titolare dell’unica edicola della località delle vacanze per eccellenza del sud Sardegna: una gestione in solitaria ma costellata da confronti e conoscenze con un pubblico ben consolidato di lettori in questi ultimi anni.

Essenzialmente è un’attività stagionale per il maggior apporto di clientela durante il lungo periodo estivo. Un lavoro che si prolunga nell’arco della giornata: la chiusura arriva soltanto in tarda serata. Nonostante l’edicola si trovi in una località destinata ai vacanzieri, le difficoltà del settore emergono ugualmente. «Auspico da tempo una maggiore tutela, a livello nazionale, così da valorizzare e, soprattutto, da tutelare la figura dell’edicolante, da sempre preziosa per la società. Io sono fortunato perché ho un ottimo riscontro dall’amministrazione comunale, con l’apparato informativo ci supportiamo e lavoriamo a stretto contatto per fornire il massimo ai turisti. Un ulteriore compito, infatti, per me, come edicolante, è fornire quelle informazioni turistiche più utili per chi arriva qui in vacanza», sottolinea Ara, per il quale resta necessario promuovere una più spiccata connessione tra tutti gli attori del comparto.

