New Zealand vara il secondo AC40 

Potrebbe far con calma, Emirates Team New Zealand. Il sindacato kiwi, grazie alla vittoria dell’ultima Coppa America, non dovrà sostenere la regata degli sfidanti. Ed è già in una fase avanzata, della sua preparazione: solo pochi giorni fa, era stato il primo equipaggio a scendere in acqua con due AC40, che replicano in scala i più grandi AC75. Eppure non rallenta, anzi.

Ieri, nel quartier generale di Wynyard Point a Auckland, il team detentore del trofeo ha varato in via ufficiale proprio il suo secondo AC40. Con un nome che dichiara, ancora una volta, l’energia e la volontà di vincere di nuovo la Brocca d’Argento. Te Kakahi - questo il suo nome - è la parola utilizzata in lingua maori per indicare l’orca. «Un mammifero intelligente che lavora in tandem con altri membri della famiglia per cacciare il cibo e proteggere il suo gruppo. Te Kakahi è agile, veloce, resiliente e rimane fedele ai suoi obiettivi», ha spiegato l’esponente della comunità Maori che ha battezzato l’imbarcazione.

Il nuovo AC40 sarà utilizzato da Emirates Team New Zealand sia per l'allenamento di match race, sia come una delle barche monotipo per la Women's and Youth America's Cup, una delle novità della prossima edizione in calendario a Barcellona nel 2024. Con una sempre più probabile tappa di avvicinamento a Cagliari.