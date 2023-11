New York, tornano i cavallini di Nivola 

La gioia di Orani, della Sardegna, di chi ama l’arte. Sono tornati finalmente al loro posto i cavallini di Costantino Nivola, in una piazza nell’Upper West Side di New York. Danneggiati nel marzo di due anni fa, sono stati rimossi, restaurati e risistemati dov’erano. Le opere fanno parte di un progetto artistico e sociale realizzato da Nivola e da Richard Stein nel 1964. Le opere, in cemento, erano state ispirate dai cavallini a dondolo dell’infanzia oranese dell’artista. Soddisfatta Giuliana Altea, presidente della Fondazione Nivola: «Una straordinaria mobilitazione».

