New York stringe su Airbnb per allentare l’emergenza abitativa. Chi vorrà affittare casa dovrà registrarsi presso il comune e Airbnb, Vrbo e Booking.com potranno riscuotere le commissioni solo dopo essersi accertate che i proprietari sono autorizzati. In caso di violazioni, le piattaforme pagheranno fino a 1.500 dollari e i proprietari di casa fino a 5.000