New York non dorme «Proprio come me»  

In occasione della New York Fashion Week, Antonio Marras ha aperto le porte del suo Flagship Store a Soho, per celebrare l’apertura nella città che non dorme mai, simbolo di moda, arte e design. L’evento, intitolato “Threads between Islands”, ha rappresentato un momento speciale, dedicato a condividere la visione creativa e l’ispirazione artistica di Marras, in un contesto unico e contemporaneo, dove l’energia vibrante di New York e la sua capacità di contaminazione culturale riflettono lo spirito eclettico e innovativo del brand.

«Io ho sempre amato New York», dice Antonio Marras. «Mi ci sono sempre sentito a casa e così ho concepito la boutique: una casa dove l’accoglienza ha la priorità». Come succede nella sua Sardegna.

Antonio Marras ha inaugurato a luglio 2025 il suo Flagship store in Usa, scegliendo come tappa strategica New York. Situato a Soho, in 121 Wooster Street, il nuovo spazio rappresenta un passo fondamentale nel percorso di internazionalizzazione del brand. «Aprire a New York ha significato molto per me. New York è la città che più mi assomiglia perché, come me, non dorme mai, perché è il luogo degli incontri, degli intrecci, dei confronti, dei cortocircuiti, dei metissage e delle contaminazioni. Perché la gente arriva da tutte le parti del mondo, ma mantiene intatto l’amore per le proprie origini, anche dopo generazioni», ha commentato lo stilista algherese.

La boutique si sviluppa su oltre 700 metri quadri, all’interno di un edificio storico del XIX secolo, con elementi architettonici originali valorizzati nel progetto di ristrutturazione: soffitti in formelle di stagno decorate, colonne in ghisa, pareti in mattoni a vista e pavimenti in graniglia di cemento. All’ingresso un omaggio a Maria Lai: dedicato alla tradizione millenaria del telaio e della tessitura della Sardegna.

