New York? Meglio Feraxi: Rendine, produttore-imprenditore stregato dalla Sardegna  

Ha messo sulla bilancia New York e la Sardegna, e alla fine Telemaco Rendine, 55 anni, dopo aver trascorso una vita da produttore cinematografico, ideato i primi centri commerciali fitness e culturali in Piemonte, gestito uno dei più importanti tour operator internazionali e organizzato – fra l’altro – le olimpiadi invernali di Torino del 2006 – ha scelto la Sardegna: «Anzi, Feraxi», precisa. «E non lo cambierei con alcun altro posto al mondo».

Adesso, oltre a essere un cittadino di Muravera, Rendine è a capo della Fondazione Feraxi e – grazie a un accordo con il Comune siglato a luglio – del centro di educazione ambientale Naturalia, «anche se non sono un esperto di ambiente», chiarisce: «Sono piuttosto una via di mezzo tra un imprenditore e un curatore d’arte in tutte le sue forme. Il centro di educazione ambientale lo gestisco affidandomi a degli esperti, e infatti sono già diversi i biologi e i naturalisti che collaborano con la Fondazione Feraxi».

La scelta di trasferirsi in Sardegna è stata presa due anni e mezzo fa: «Lo avevo in testa dal 2006, al termine delle Olimpiadi invernali», racconta Rendine. «Mio padre aveva una casa nel nord dell’Isola. Questa terra mi ha conquistato sin da bambino. Poi son finito a New York e, per questioni familiari, a Venezia. Nel 2021 ho acquistato casa a Feraxi, zona che non conoscevo e che ora preferisco al nord Sardegna. Anzi, dal mio punto di vista il nord non è più Sardegna». Nessun dubbio, neppure quando gli hanno fatto presente che Feraxi era zona protetta e vincolata: «Non si può costruire nulla e nessun altro lo può fare? Perfetto, compro subito».

La Fondazione

Dopo il terreno e la casa ecco la Fondazione Feraxi: «L’ho creata perché ritengo sia necessario muoversi come fondazione per dialogare con le istituzioni e far qualcosa di utile per valorizzare un paradiso naturale un po’ abbandonato. Diciamo la verità: dopo i primi giorni idilliaci ci si accorge che sono diverse le cose che non vanno». Incuria e inciviltà, ad esempio: «Ho visto auto abbandonate in campagna, un forno, cucine intere, persino una barca». L’idea è migliorare tutto quello che si può migliorare e rendere la borgata affacciata sul mare un paradiso del turismo naturalistico: «Come Centro di educazione ambientale abbiamo tre obiettivi, oltre a quello di riaprire entro dicembre il museo. Il primo è quello della ricerca per ripristinare la flora e la fauna, il secondo è creare dei percorsi escursionistici con tanto di guide autorizzate e infine collaborare con le scuole. Vogliamo portare qui studenti da tutte le parti del mondo».

Ritmo più lento

C’è poi anche il sogno da imprenditore privato: «La casa che ho acquistato la sto ristrutturando per trasformarla in un boutique hotel, un piccolo hotel di nicchia che si affaccia sulla laguna. Spero possa essere un valore aggiunto anche perché in zona, ancora, non ce ne sono». Mai più, insomma, i ritmi frenetici del produttore cinematografico o di chi è a capo di un tour operator internazionale e deve garantire, ad esempio, gli spostamenti e gli alloggi degli atleti di un’Olimpiade: «Ho capito che dovevo rallentare e sapevo che solo in Sardegna, in quella del sud, mi sarei sentito a casa. Girare per il mondo ha solo rafforzato in me l’idea che luogo più bello non esiste. E adesso farò di tutto per contribuire a valorizzare questa terra».

