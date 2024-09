New York, il sindaco incriminato per corruzione  

New York . Il sindaco di New York Eric Adams è stato incriminato per corruzione e frode: ha incassato tangenti e sollecitato donazioni straniere illegali per le sue campagne elettorali, abusando per «un decennio dei suoi ruoli» e «violando gravemente» la fiducia del pubblico. Accuse pesanti di fronte alle quali Eric Adams non molla. «Sono innocente e continuerò a svolgere il lavoro per cui sono stato eletto», ha detto, chiedendo ai concittadini di aver pazienza e «ascoltare» la sua difesa. Al centro dello scandalo, descritto nel dettaglio nelle 57 pagine di incriminazione, ci sono i rapporti del sindaco e di un funzionario turco non identificato, dal quale Adams ha ricevuto regali per migliaia di dollari e finanziamenti alla sua campagna elettorale in cambio delle pressioni sul dipartimento dei vigili del fuoco affinché approvassero nel 2021 il nuovo consolato della Turchia a New York nonostante i timori per la sicurezza dell’edificio. «La legge federale chiaramente vieta le donazioni straniere. È così che proteggiamo le elezioni dalle interferenze», ha detto il procuratore del Southern District di New York, Damian Williams, osservando che è «la prima volta nella storia moderna che vengono presentate accuse federali nei confronti di un sindaco di New York in carica».

Adams non solo ha accettato regali sotto forma di biglietti aerei e soggiorni in alberghi di lusso, ma ha anche creato false carte in quello che è stato «solo un goffo insabbiamento», ha precisato Williams. Le indagini per corruzione, che vanno avanti da anni, continuano, e nelle ultime ore gli agenti federali hanno sequestrato un altro dei cellulari di Adams nel corso della perquisizione nella sua abitazione ufficiale di Gracie Mansion.

