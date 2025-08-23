New York chiama Italia 

New York. Con in campo, tra gli altri, Novak Djokovic, Ben Shelton, Aryna Sabalenka e (dopo mezzanotte) Jasmine Paolini, il Day 1 degli US Open si preannuncia spettacolare. Oltre alla numero uno azzurra, oggi scenderanno in campo altri tre italiani: Lucia Bronzetti (alle 17 italiane), Luciano Darderi (18.30) e Luca Nardi (dopo le 20). Mentre bisognerà aspettare martedì per vedere in campo il campione in carica dello Slam newyorkese, Jannik Sinner (contro il ceco Vit Kopriva), reduce dal ritiro choc nel primi set della finale del Masters 1000 di Cincinnati.

I favoriti

Gli occhi saranno puntati tutti sull'altoatesino e sulla sfida con Carlos Alcaraz, con lo spagnolo che insidia il posto di numero uno del ranking. Venerdì in conferenza stampa l'altoatesino ha rassicurato tutti sulle proprie condizioni di salute, rivelando che a metterlo ko nella finale di Cincinnati lunedì scorso è stato un virus che ha colpito anche altri giocatori. Sinner prosegue la marcia di avvicinamento allenandosi sotto lo sguardo attento di Simone Vagnozzi e Darren Cahill. Ma anche partecipando ad eventi collaterali con gli sponsor, come il bagno di folla che lo ha visto protagonista nello store della Nike sulla fifth avenue, testimoniato da alcune storie sul suo profilo Instagram e la nomina di brand ambassador di Explora Journeys, il marchio di lusso lifestyle lanciato dal gruppo MSC. La sfida tra Sinner e Alcaraz è senza dubbio il tema portante dell'ultimo Slam stagionale e di quelli a venire. Cahill, coach di Sinner, è convinto che la rivalità tra i due sia salutare: «Carlos è un fenomeno ed è un bravissimo ragazzo. Fuori dal campo ride sempre e quello che si vede in campo è quello che si vede anche fuori. Non si può dire che lui e Jannik siano migliori amici, ma sono molto affiatati», le parole dell'australiano ai microfoni di FanDuel Sports Network «e si stanno spingendo l'uno con l'altro». Occhi puntati anche su Novak Djokovic, che stanotte sfiderà lo statunitense Learner Tien. Il 38enne serbo va a caccia del titolo numero 25 in carriera e ha spiegato che ormai diserta sempre più spesso i Masters 1000 ma non salta uno Slam.

Gli italiani

Cerca riscatto sul cemento di Flushing Meadow Lorenzo Musetti. Il tennista toscano arriva allo US Open con una sola vittoria alle spalle nei tre tornei giocati sul duro in Nord America, Washington, Cincinnati e Toronto, ma non si abbatte: «Non è stata così proficua come risultati, ma a livello di esperienza mi ha fatto capire tante cose per essere il miglior Lorenzo possibile qui a New York», ha detto a SuperTennis.

