New Hampshire, Trump strafavorito 

Washington. Ultima fermata New Hampshire. Dopo la schiacciante vittoria di Donald Trump ai caucus in Iowa e il ritiro di tutti gli altri candidati del Grand old party, le prime tradizionali consultazioni per la nomination repubblicana potrebbero anche essere quelle decisive. L’ultima rivale rimasta a contendere il posto al tycoon, Nikki Haley, lo sa e nelle ultime ore prima del voto gioca tutte le sue carte con una fitta agenda di appuntamenti elettorali nel “Granite State”. I sondaggi continuano a pendere dalla parte dell’ex presidente che, nelle ultime ore, ha persino aumentato il suo vantaggio rispetto all’avversaria. Secondo una rilevazione di Washington Post e Monmouth University completato prima del ritiro di Ron DeSantis, Trump è al 52% tra i potenziali elettori contro il 34% dell’ex governatrice. Inoltre, il 62% dei sostenitori del governatore della Florida in New Hampshire ha indicato il tycoon come seconda scelta, mentre solo il 30% preferisce Haley come alternativa. «Serve una leader di nuova generazione», ha attaccato l’ex ambasciatrice all’Onu in un comizio a Franklyn, accompagnata da una delle figlie con il marito, e dal suo «più grande fan», il governatore dello Stato Chris Sununu, che ha invitato gli abitanti del New Hampshire a «scegliere il futuro» e votare in massa per lei.

RIPRODUZIONE RISERVATA