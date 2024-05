New entry e vecchie glorie, inizia la corsa 

Consiglieri uscenti che tentano il bis o il tris, new entry, eletti di vecchia data che hanno saltato un giro, o due, e ora tornano in pista, e pure qualche cambio di casacca. Il gong suonerà venerdì prossimo 11 maggio a mezzogiorno, termine ultimo per la presentazione delle liste per elezioni comunali dell’8 e 9 giugno. Il confronto tra i partiti che segna la compilazione delle liste, le alleanze e i capricci di alcuni candidati sono da monito per le coalizioni e i candidati sindaci (cinque per il momento). In queste settimane si è visto un po’ di tutto: unioni e ripudi, litigi, riappacificazioni e retromarce.

Centrodestra

Tra i matrimoni appena nati c’è quello di Azione che dopo il “divorzio” dal Campo largo andrà a sostegno della candidata del centrodestra Alessandra Zedda . Sciolta la riserva, nella coalizione restano il Psd’Az, che candida Nanni Lancioni (ex consigliere regionale e oltre 4mila voti alle regionali), l’uscente Antonella Scarfò e il rientrante Maurizio Porcelli, già consigliere comunale con il Pdl. Con Alessandra Zedda anche Gianni Chessa (ex assessore regionale al Turismo, autosospeso dai Quattro mori dopo il congresso regionale di fine aprile) che con la sua lista Sardegna Popolare candida la fedelissima, ex assessora ai Lavori pubblici, Gabriella Deidda, Alessandro Fadda (uscito dai Riformatori) e, probabilmente l’ex capogruppo in consiglio di Solinas presidente, Aurelio Lai. «Sarà una lista molto competitiva a sostegno di Alessandra Zedda, formata da persone che vivono e conoscono il tessuto cittadino», dice Chessa.

Fratelli d’Italia conferma tutti gli uscenti: Pierluigi Mannino, Salvatore (Toto) Sirigu, Stefania Loi e Corrado Maxia, l’ex assessore alla Viabilità Alessio Mereu. Ma il partito di Giorgia Meloni apre le porte, tra gli altri, anche a Luca Murgia (già nello staff di Truzzu) e l’avvocato Gianluca Grosso. Confidano su nomi di “peso” anche i Riformatori: oltre agli uscenti Raffaele Onnis e Giorgio Cugusi, in lista ci sono Gabriele Andria, famosissimo ginecologo, Gabriella Massidda, ex segretaria generale della Regione, Marina Adamo (ex assessora all’Istruzione) ma anche volti nuovi come Massimiliano Piccoi (ingegnere). Sardegna 20Venti (cioè Stefano Tunis) avrà certamente due punte di diamante: Alessandro Balletto (ex presidente della commissione Bilancio) e Francesco Lippi, già assessore comunale al Bilancio ed ex consigliere regionale, mentre Alleanza Sardegna (cioè Stefano Schirru) punta sicuramente su Roberto Mura (tra i più votati cinque anni fa in Consiglio) e sull’ex assessore allo Sport Andrea Floris. Quasi chiusa anche la lista di Forza Italia: il perno è l’ex presidente del Consiglio Edoardo Tocco (il più votato a Cagliari a febbraio per le regionali), ma ci saranno anche Alessandro Vincis, Anna Lai (sorella dell’ex assessora regionale al Lavoro Ada Lai) e il commercialista Filippo Conti. Mentre l’Udc punterà Andrea Piras, ex Lega, il Carroccio dovrebbe candidare gli avvocati Enrica Anedda (ancora incerta) e Fausto Massacci, il medico Salvatore Floris (cugino dell’ex sindaco Emilio Floris), il coordinatore provinciale dei giovani della Lega Federico Deidda.

Centrosinistra

A sostegno di Massimo Zedda , nel centrosinistra, il Pd non avrà Fabrizio Marcello, Matteo Lecis Cocco Ortu e Guido Portoghese (segretario cittadino) “fermati” da limite dei tre mandati scritto in Statuto. Per questo motivo riconferma solo gli uscenti Rita Polo e Marco Benucci (ex capogruppo dei Progressisti) e rilancia le candidature di due ex consiglieri comunali: l’avvocato Giuseppe Macciotta e il giornalista Filippo Petrucci. I Progressisti, partito di Massimo Zedda, ricandidano Matteo Massa (capogruppo uscente), Anna Puddu e Alessio Alias. Orizzonte Comune riconferma Marzia Cilloccu, mentre i 5Stelle dovrebbero puntare su Pino Calledda. Per Sinistra Futura non ci sarà l’uscente Andrea Dettori: in lista Laura Stochino; Alleanza Verdi Sinistra conferma le uscenti Giulia Andreozzi e Francesca Mulas (probabile anche la candidatura di Corrado Sorrentino), mentre Psi, Pri, Demos e Fortza Paris lavorano a una lista unica «fatta di nuovi innesti nel panorama politico cittadino», dice Raimondo Ibba, coordinatore regionale Psi. Le novità sono due: “Cagliari che vorrei”, una lista civica che nasce nei quartieri, che punta su Adolfo Costa (presidente del comitato dei residenti di Stampace) ma che annovera anche figure di primo piano come Antonello Gregorini (tra gli ideatori dell’Urbanfest di Cagliari), e “Cagliari Avanti” «una lista che nasce insieme ad altre forze di quartiere», dice Claudio Cugusi di Sardi in Europa, che vede candidati, tra gli altri, Maurizio Battelli (Extra) e Claudia Rizzo. In via di definizione la lista Uniti per Cagliari, che mutua l’esperienza delle regionali di Uniti per Todde: qui il pezzo forte dovrebbe essere Luisa Giua Marassi. Rumors di Palazzo Bacaredda danno anche un ritorno di Marcello Polastri, (eletto con una civica nel 2019 a sostegno del centrodestra) nel centrosinistra.

CiviCa2024

L’avvocato Giuseppe Farris che con la lista CiviCa2024, in netta contrapposizione con centrodestra e centrosinistra, «che ha rifiutato qualsiasi ipotesi di alleanze» candida tra gli altri, l’ex viceprefetto Ettore Businco, l’ex europarlamentare Giulia Moi, ma anche professionisti come il cardiologo Massimo Ruscazio.

Gli altri

Nella corsa alla guida di Palazzo Bacaredda c’è anche Emanuela Corda : l’ex parlamentare dei 5Stelle si presenta con Alternativa. Candidata sindaco anche Claudia Ortu con Cagliari popolare-Alternativa di classe, sostenuta da Potere al Popolo e Pci. Entrambe puntano a liste, ancora da chiudere, fatte da persone che che vivono e lavorano sul territorio.

RIPRODUZIONE RISERVATA