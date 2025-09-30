New Dinamo, tocca a te 

Da tre stagioni non vince la prima in casa, da tre stagioni non fa la Final 8 di Coppa Italia. Sarà anche una combinazione, ma la gara che apre la sedicesima stagione consecutiva in Serie A è quella che più orienterà la stagione della Dinamo. Domenica alle 20 arriva Varese al PalaSerradimigni, uno dei grandi club italiani che però nel terzo millennio è diventata formazione di terza fascia: appena una partecipazione ai playoff negli ultimi 12 anni. Forse è un segno del destino, sicuramente il calendario offre con la prima giornata e anche la seconda (trasferta a Cremona) l'opportunità di partire bene per ritrovare non solo il posto tra le otto della Coppa Italia ma anche nei playoff scudetto, che il Banco di Sardegna ha mancato per due volte di fila, come mai era accaduto da quando è nella massima serie.

Nuova Dinamo

Dieci giocatori nuovi. Sono rimasti solo Thomas, nominato capitano anche perché è leader, e Vincini, pivot di 22 anni chiamato a fare uno step ulteriore dopo le tante buone prove fornite negli ultimi tre mesi del campionato passato. Difficile dire quanto valga la squadra allenata dal confermato Bulleri, dopo un pre-campionato discreto contro le avversarie straniere, ma sempre col segno negativo quando ha giocato contro le italiane Trento, Trapani e Cantù.che dovrà garantire almeno 30 punti a partita, altrimenti si faticherà. L'impressione è che l'organico costruito dal gm Sartori (al debutto dopo la partenza di Pasquini) abbia la stazza e gli uomini per non essere più ultima a rimbalzo (appena 32 di media) come accaduto nelle ultime due stagioni, quelle appunto senza Coppa Italia e playoff scudetto. Il potenziale offensivo non sembra quello degli anni migliori, quando il Banco di Sacchetti e Pozzecco viaggiava nelle posizioni da podio. Molto dipenderà dalla coppia Johnson-Marshall.

Il quintetto base: Desure Buie, Usa, play, 28 anni, 180 cm di altezza (Neptunas Klapeida, Lituania); Nate Johnson, Usa, guardia, 27 anni, 194 cm (Neptunas Klapeida, Lituania); Carlo Marshall Jr., Usa, ala piccola, 26 anni, 198 cm (Elitzur Netanya, Israele); Rashawn Thomas, Usa, ala pivot, 31 anni, 203 cm (confermato); Nicholas McGlynn, Usa, centro, 29 anni, 205 cm (Kolossos Rodi, Grecia).

La panchina: Alessandro Zanelli, play, 33 anni, 188 cm (Scafati); Laurynas Beliauskas, Lituania, guardia, 28 anni, 192 cm (Juventus Utena, Lituania); Marco Ceron, guardia-ala, 33 anni, 195 cm (Pistoia); Andrea Mezzanotte, ala pivot, 27 anni, 209 cm (Treviso); Luca Vincini, pivot, 22 anni, 207 cm (confermato); Fadilou Seck, Senegal-Italia, 28 anni, 207cm (Torino, A2); Enrico Casu, play-guardia, 20 anni, 180cm (settore giovanile).

RIPRODUZIONE RISERVATA