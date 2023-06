“New Amsterdam” Dottor Goodwin ma quanto è dura (e ricca di storie) la vita in corsia? 

Le vicende dell’ospedale più antico d’America, a New York, si sono avviate alla conclusione: da qualche giorno su Canale 5 è iniziata la quinta e ultima stagione di “New Amsterdam”, il medical drama con Ryan Eggold nei panni di Max Goodwin che si può vedere anche in streaming su Mediaset Infinity. Dove eravamo rimasti?

L’eccentrico e carismatico dottor Goodwin (che spesso mette da parte la burocrazia per cercare di migliorare l’ospedale e venire incontro ai pazienti) sta per sposarsi e trasferirsi in Inghilterra per non perdere la sua Helen (Freema Agyeman). Ma le cose non vanno come stabilito: prima un uragano mette a dura prova l’attività dei medici del New Amsterdam, poi, quando finalmente tutto è pronto per il sì, la sposa annuncia di dover rinunciare al matrimonio. Da qui è ripartita la serie, con Goodwin ancora sotto shock e il pronto soccorso che viene invaso dai feriti che partecipavano a una manifestazione. (gr. pi.)