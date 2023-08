Nevisco: «Chiuse tre graduatorie, ora altre chiamate» 

È ai medici, che spetta fare le iniezioni di farmaci. E alla Regione spettano le iniezioni di medici nel sistema sanitario. «Ci sono tre graduatorie, una delle quali nazionale Sisac, dalle quali già nei prossimi giorni sarà possibile attingere per nominare nuovi medici di base non solo a Cagliari, ma anche nelle sedi di tutta la Sardegna che si fatica a coprire». A ricordarlo non è la Regione bensì Umberto Nevisco, presidente regionale di Fimmg, cioè il sindacato dei medici di medicina generale: così sono definiti quelli di famiglia, o di base.

«Nelle due graduatorie regionali», riassume Nevisco, «sono finiti anche i medici iscritti al corso di formazione che erano stati esclusi l’anno scorso, e che ora hanno i requisiti per essere nominati titolari di un incarico di medicina generale. I quindici giorni di attesa necessari dopo la pubblicazione della graduatoria sono scaduti sotto Ferragosto, quindi ora la Regione li chiamerà per coprire nel più breve tempo possibile i posti per medici di base». Il presidente del sindacato aggiunge: «La Regione ha compiuto un grande sforzo per allineare la situazione al 2023 e ora si raccoglieranno i frutti: l’affidamento delle titolarità ai nuovi medici di base in tutta la Sardegna». (l. a.)

