Neviere, un progetto per il rilancio 

Le origini sono lontane, nel dominio spagnolo sull’Isola: i biaxantes (viandanti) la commercializzavano ovunque, partendo dalle neviere di Funtana Cungiada (1450 metri) sul Gennargentu. D’inverno, i “niarjos” realizzavano i blocchi di ghiaccio, custoditi fino all’estate nella paglia per essere trasportati con i carri a Cagliari, Sassari e altrove. Blocchi essenziali per conservare al fresco i prodotti ed elemento cardine del più antico gelato sardo, la “carapigna”. Un pezzo di storia per Aritzo che custodisce arti e saperi e prepara la sagra del 14 e 15 agosto. Promotori Comune e associazione Sinnos e Sonos, in collaborazione con i Borghi d’Italia.

Il progetto

Sono cambiate le tecniche di conservazione del ghiaccio. «Le neviere sono state chiuse ai primi del Novecento quando nacque a Cagliari la prima fabbrica di ghiaccio artificiale», dice Chicco Floris, titolare con Mirko Lai di “Sa carapigna snc”. «Oggi - spiega - il cambiamento climatico ci impone di conservare i blocchi nei frezeer, fra Aritzo e Budoni dove operiamo d’estate. Abbiamo ottenuto la concessione delle neviere di Funtana Cugnada dai proprietari della famiglia Pranteddu. Puntiamo a recuperarle tutte e 16, in piena sintonia con la Soprintendenza di Sassari e Comune, intitolandole agli storici niarjos e creando un’offerta turistica».

L’attività

Bastano acqua, zucchero e succo di limone, lavorati da mani esperte, con gli storici arnesi della “carapignera” (sorbettiera) e de “su barrile”, riempito di ghiaccio e sale, utili alla refrigerazione. Poi lunga lavorazione con le palette de “su ferru ’e ferru” e “su ferru e linna” amalgamando così il sorbetto. A realizzare oggi questa autentica delizia Chicco Floris e Mirko Lai e, a Tuili, Sebastiano Pranteddu, di Aritzo anche lui.

I primi passi

«Eravamo poco più che ragazzini quando ci siamo avvicinati a questo mondo - racconta Floris - preziosi i consigli degli anziani e dell’amico Armando Maxia, storico e guida del museo etnografico. Approfittando di un bando della Regione creammo l’attività nel 1999, da allora non ci siamo più fermati. Con Mirko Lai giro tutta la Sardegna, tra sagre e feste private. I turisti vanno letteralmente pazzi, la loro soddisfazione ci ripaga dei sacrifici». «Alla versione con ghiaccio e limone - spiega Floris - affianchiamo una con menta selvatica, altre due con radice di liquirizia. Prepariamo versioni alcoliche con mirto, liquirizia e filu ferru e su mojiteddu con limone, menta e filu ferru». Ora “Su tzilleri de su Poeta” si attrezza per le degustazioni. «Spesso - conclude Floris - le organizziamo nel locale di Totto Mereu. Replicheremo anche grazie a Checco Manca, promotore del turismo delle zone interne».

RIPRODUZIONE RISERVATA