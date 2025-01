Nevicate e disagi a Tempio 

Come annunciato ampiamente dai bollettini meteo da ieri un’ondata di maltempo ha investito la parte settentrionale dell’Isola e in particolare la Gallura. In realtà la zona di Tempio è stata interessata da un brusco abbassamento delle temperature già dagli inizi della settimana. Nelle ultime ore però sono aumentate le precipitazioni e a quote più alte è caduta la neve. Ieri mattina, come succede quasi sempre in questi casi, il personale del Distaccamento di Tempio ha effettuato diversi interventi nel territorio di competenza e soprattutto sulla Provinciale 51, la strada che collega il centro abitato di Tempio con la parte più alta del Limbara.

Auto bloccate

Il personale del Distaccamento dell’Alta Gallura è stato allertato da diversi automobilisti. I Vigili del fuoco sono saliti sino alla zona di Vallicciola. Alcune auto erano finite a bordo strada o di traverso sulla carreggiata. La Provinciale 51 è una strada pericolosa quando nevica, tornanti e forte pendenza non aiutano. Gli automobilisti non riuscivano più a spostare le loro utilitarie, la strada in alcuni settori è rimasta chiusa a partire dalle 11. La auto sono state rimosse dai punti dove la provinciale non era transitabile. L’intervento si è concluso con successo e in tarda mattinata la situazione è tornata alla normalità. Vigili del fuoco e forze dell’ordine raccomandano la massima prudenza, in caso di nevicate abbondanti, a chi decide di arrivare a Valliciola o nella parte più alta del Limbara.

Allagamenti

A Olbia e in tutta il nord est dell’Isola ieri le precipitazioni sono state intense. Nella città gallurese sono stati segnalati numerosi allagamenti senza particolari disagi o danni. In ogni caso sono stati allertati Vigili del Fuoco, Protezione Civile e forze dell’ordine. Le situazioni rilevanti si sono verificate anche nel centro storico di Olbia. Il Comando provinciale di Sassari dei Vigili del Fuoco, nel corso della giornata di ieri, ha operato in diverse zone della provincia ma non sono stati effettuati interventi di particolare complessità.

