Neve, forte vento e acquazzoni: primavera sarda vestita d’inverno  

È una Sardegna nuovamente nella morsa del maltempo, quella delle ultime ore, con acquazzoni da nord a sud dell’Isola. Diversi territori spazzati dal forte maestrale mentre la neve è riapparsa sui rilievi del Gennargentu. Imbiancati dagli ultimi colpi di coda della “primavera-invernale” Punta La Marmora, Bruncu Spina e le vette circostanti, con gli aggiornamenti meteo pubblicati in tempo reale dalle webcam di Baku Mereo e Sardegna Clima Onlus. Nessun disagio in Barbagia, dove la circolazione è proceduta senza intoppi nelle principali arterie viarie e in quelle rurali. Sono stati registrati invece rallentamenti lungo la Statale 131, nel tratto in direzione Sassari.

I bacini

La situazione di emergenza per la siccità è in parte rientrata nei vari invasi, dove, dopo i preoccupanti livelli registrati nei mesi scorsi, ora si inizia a guardare con ottimismo ai mesi estivi. «Il quadro nei bacini di nostra competenza di Olai, Govossai e Corongiu è in netto miglioramento – precisa l’ufficio stampa di Abbanoa – I nostri tecnici sono continuamente impegnati. Riscontriamo alcune criticità nei centri ogliastrini di Lanusei, Jerzu, Loceri e Urzulei, dove a causa di sorgenti locali andate a secco stiamo provvedendo al razionamento notturno delle acque. Quadro che auspichiamo di risolvere quanto prima». Già partiti gli interventi da tempo annunciati in Barbagia: «A Orgosolo – prosegue Abbanoa – stiamo provvedendo ai lavori di potenziamento e rafforzamento delle paratie nella diga di Olai. Contiamo di poter intervenire in tempi accettabili anche in quelli di interconnessione col Govossai. Oggi le nostre squadre lavoreranno in più paesi, ripristinando i servizi». E proprio a Fonni, dove in queste ore sono attesi i lavori nelle condotte al centro del paese, la sindaca Daniela Falconi ha emesso un'ordinanza di chiusura delle scuole.

L’emergenza

Dal suo ufficio del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, si dice invece preoccupato il presidente Ambrogio Guiso: «Se nelle dighe del Cedrino e del Taloro la situazione è finalmente confortante, a Maccheronis siamo ancora in piena emergenza, con soli 9 milioni di metri cubi di acqua. Il risultato di un inverno poco piovoso». Da qui la scelta di vietare l'irrigazione pubblica e privata: «Da 25 giorni – aggiunge Guiso – non abbiamo avuto altra scelta che vietare l’uso irriguo dell’acqua in agricoltura e nelle varie aziende dell’Alta Baronia. Allo stato attuale servono almeno 3 giorni di pioggia affinché il livello ritorni nella norma. Finora siamo andati avanti con gli accumuli dello scorso anno. Abbiamo autonomia fino al 30 luglio». Per questo Guiso guarda al futuro, rilanciando la battaglia sulle opere strategiche: «A settembre partiranno i cantieri della diga di Cumbidanovu che puntiamo a concludere entro il 2028. È quantomai necessario che le istituzioni ci consentano di fare altrettanto anche in Baronia, con quella di Abba Luchente. Con i suoi 100mila metri cubi di capienza risolverebbe la siccità di tutta l’area».

Previsioni

Nel frattempo, secondo le ultime previsioni diramate dall’Arpas, oggi è previsto cielo sereno con passaggi di velature in serata. Le temperature minime saranno stazionarie, mentre in lieve aumento le massime. Il vento da ovest sarà particolarmente intenso sulle coste settentrionali della Gallura. Mari mossi e molto mossi. Previsto un lieve aumento delle temperature a partire da domani.

