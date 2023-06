Neuville, tris nella pioggia 

«Contentissimo di essere primo dopo un weekend così impegnativo, in cui abbiamo affrontato ogni tipo di condizione. Siamo arrivati col desiderio di vincere, abbiamo accumulato un ritardo il primo giorno ma poi abbiamo recuperato e siamo lieti di questa doppietta, che volevamo in memoria di Craig Breen», ha detto Neuville. «Un risultato molto importante per il team, volevamo spingere per il successo e tornare con un uno-due così è davvero ottimo. Venerdì abbiamo rischiato e cercato di risparmiare le gomme soft per giocarci tutto sabato e mettere pressione a Ogier. Abbiamo puntato tutto, e le scelte hanno pagato», ha commentato Lappi, entusiasta anche del 2° posto.

Il belga ha vinto 6 delle 19 speciali ed è passato al comando sabato sera dopo il “dritto” costato il ritiro al campionissimo Ogier, che aveva vinto 3 prove ma è andato out nella Erula-Tula 2. Una banale uscita di strada costatagli la potenziale 5ª vittoria al Ris. Ieri, però, si è limitato a gestire il vantaggio accumulato e così Tänak ha messo la firma sui primi passaggi su Arzachena e Aglientu, Katsuta sulla Arzachena 2 (3º nella power) e Rovanperä sulla power stage bagnata, annullata dopo i passaggi delle prime16 auto per motivi di sicurezza. Dani Sordo nella festa della Hyundai ha raccolto solo un successo sulla Erula-Tula 2 seguito da ritiro. Primo degli italiani e 16º assoluto Gamba-Gonella (Skoda Fabia Rally2 Evo), al 21º Tali-Frau, primi dei sardi. Nel Wrc2 vittoria per Mikkelsen (5º), nel Wrc3 Korhonenn (18º), nel Wrc2 Challenge Kajetanowicz (7º) e nello Junior, Creighton (19º).

Olbia. Il due volte campione del mondo Thierry Neuville ha scelto la 20ª edizione del Rally Italia Sardegna per siglare il proprio primo successo stagionale nel Mondiale Wrc. Per il belga si tratta del 3º trionfo al Ris, sempre su Hyundai, ma dopo quelli del 2016 e 2018 con Gilsoul, stavolta col connazionale Martijn Wydaeghe. Per la casa coreana, nella gara organizzata dall’Aci col supporto della Regione è arrivata una preziosissima doppietta: secondi i finlandesi Lappi-Ferm, protagonisti giovedì e venerdì, davanti ai campioni in carica Kalle Rovanperä e Jonne Halttunen, che hanno faticato ma si sono riscattati col successo su una bagnata Monte Lerno 2 e, soprattutto, facendo bottino pieno nella power stage di ieri ad Aglientu. I finlandesi su Toyota hanno consolidato così il primato nella classifica iridata con 118 punti, 25 in più di Neuville, 33 piu di Tänak, a 85 grazie al secondo posto nella power stage.

La gara

I commenti

Il Ris numero 20

Nonostante il meteo incerto abbia complicato una gara già di per sé selettiva e tecnica, ottimi i riscontri in termini di spettacolo e presenze. Il pubblico ha risposto presente in prova e nel parco assistenza di Olbia, curioso, festante e divertito. La pioggia intensa di ieri, tuttavia, ha obbligato l’organizzazione ad annullare le premiazioni previste nel grande palco di piazza Crispi, e la consegna delle coppe è avvenuta al Media Center, nel Museo Archeologico. Tra i presenti anche l’assessore regionale al Turismo, Gianni Chessa, e il presidente del Coni Sardegna, Bruno Perra, che ha commentato: «Un evento che dà lustro alla Sardegna, ospitare da vent’anni la tappa italiana del mondiale significa che l’organizzazione è apprezzata in tutto il mondo. Grande merito all’Aci e a tutto il suo staff, Giulio Pes in primis, che lavorano con passione per realizzare una prestigiosa manifestazione che trasmette emozioni a tutti, anche a chi non conosceva i rally».

