Neuville irrompe in testa 

Un sabato intenso in cui la pioggia ci ha messo ancora lo zampino ha regalato al belga della Hyundai Thierry Neuville, vincitore di 5 delle 8 speciali di giornata, il primato in classifica nel 20º Rally Italia Sardegna, con un vantaggio di 36”4 sul compagno Lappi, leader del giovedì e del venerdì, e ben 1’50”7 sul campione del mondo Rovanperä, ufficiale Toyota. Ma la giornata è stata segnata anche da un grande colpo di scena, il “dritto” nella speciale Erula-Tula 2 costato al francese Ogier il ritiro, proprio mentre era al comando sembrava aver compiuto un passo significativo verso il successo finale. Invece, l’otto volte campione iridato tornerà in gara col super rally ma con una penalità e, se potrà mettere nel mirino la power stage, non riuscirà a puntare al successo assoluto né ad agganciare l’altro Sebastien transalpino, il “cannibale” Loeb, a quota 5 nell’albo d’oro della tappa mondiale sarda.

Ieri e oggi

Il programma di ieri prevedeva le doppie tornate su Coiluna-Loelle (16,28 km), Su Filigosu (19,57 km), la temuta Erula-Tula (21,92 km) e Tempio Pausania (9,96 km). Nonostante le prime due ps siano andate a Neuville, al comando della generale si sono succeduti Ogier e Lappi, ma il francese ha poi messo la testa avanti vincendo a Tula e c’è rimasto fino all’errore nel secondo passaggio della stessa speciale. Successi anche di Lappi, nella Coiluna-Loelle 2, e Sordo, nella Erula-Tula2.

Oggi il gran finale con le premiazioni in piazza Crispi a Olbia, ma solo dopo i doppi passaggi sulla Arzachena-Bianiatogghiu (15,22 km, 7.05 e 10.09) e la Sardegna-Aglientu (7,79 km, 8.05 e 12.15), che sarà uguale a quella del Ris2021 e avrà i gradi di power stage nella seconda tornata.

Alla luce di quanto visto, le sorprese potrebbero essere ancora tante e, tra le Rally1 rimaste, seppur Evans e Sordo siano a oltre 5 e 6 minuti, sarà battaglia vera. In lotta per i punti della power stage ci saranno anche la Puma di Tänak, ieri out per un problema meccanico, e la Yaris di Katsuta, “vittima” della sua troppa foga nell’affrontare il guado della Coiluna-Loelle 1.