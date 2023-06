Neurosviluppo, i danni post pandemia 

Come è la situazione psicologica dei bambini e quanto sono sicuri i trattamenti in età pediatrica ?

In Italia sono circa due milioni i bambini che hanno un problema neuropsichiatrico, parliamo di disturbi del Neurosviluppo, dello spettro autistico, dell’apprendimento, ma anche di malattie neurologiche come le paralisi cerebrali infantili, l'epilessia frequente in età evolutiva, malattie rare ad interessamento neurologico, disturbi psichiatrici dell'infanzia e dell'adolescenza con disabilità intellettive e parliamo dei disturbi del comportamento alimentare e molto altro ancora. La pandemia ha pesato dal punto di vista psicologico: con l'isolamento, il ritardo di diagnosi di disturbi, la mancanza di interventi terapeutici già carenti prima del Covid, la carenza di rete sociale, l’aumento della dipendenza dai mezzi tecnologici. I trattamenti in età pediatrica, fra quelli potenzialmente disponibili come gli interventi abilitativi/riabilitativi integrati, psicoeducativi, psicoterapeutici di vario tipo e individualizzati, interventi di parent e teacher training unitamente ai farmaci con specifiche indicazioni o nelle forme più gravi, ci offrono un’ampia scelta di possibilità terapeutiche.