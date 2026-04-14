Neuroscienze, uno studente è in finale alle Olimpiadi  

Grande entusiasmo all'Università di Cagliari per la finale delle selezioni regionali delle Olimpiadi delle neuroscienze. A conquistare il primo posto è stato Stefano Ilot, studente del liceo delle Scienze applicate “Marconi-Lussu” di San Gavino Monreale, che ha dimostrato una conoscenza straordinaria del cervello. Al secondo posto si è classificato Mattia Cabras del liceo scientifico “Pacinotti” di Cagliari. In terza posizione è arrivato Alessandro Lai, del liceo classico “Azuni” di Sassari.

Grazie a questo successo, Stefano Ilot rappresenterà la Sardegna alla fase nazionale in programma a Camerino, nelle Marche, il 22 e 23 maggio. Il vincitore nazionale avrà poi l'onore di rappresentare l'Italia all’International Brain Bee, la sfida mondiale che si terrà in concomitanza con il congresso della Society for Neuroscience a Washington in novembre.

Il liceo sangavinese si conferma come ottima scuola per le eccellenze del futuro ed è ai primi posti in Sardegna per la qualità degli studi secondo i dati del portale Eduscopio, della fondazione Agnelli. La competizione, che ha visto i ragazzi cimentarsi in cruciverba scientifici e domande a risposta immediata, è stata organizzata dalle ricercatrici Anna Lisa Muntoni e Annalisa Pinna delll’istituto di Neuroscienze del Cnr, in stretta collaborazione con il Dipartimento di scienze biomediche e il dottorato in neuroscienze dell’Università di Cagliari.

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