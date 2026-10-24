Neuropsichiatria trasloca a Bari Sardo 

C’è un soffitto che si sbriciola. L’intonaco gonfio d’umidità, le macchie scure che si allargano sopra le luci al neon. È così, da tempo, una delle stanze del servizio di Neuropsichiatria infantile di Tortolì. Per questo il trasloco è già in corso. In questi giorni la Npia sta facendo le valigie da Tortolì per trasferirsi a Bari Sardo. Un trasloco necessario, ma che divide e che ora rischia di diventare un caso. Il malumore si sta organizzando. Nei gruppi dei genitori, soprattutto quelli rescindenti nel nord Ogliastra, si parla di una petizione. La domanda che rimbalza è: perché non tenerlo a Tortolì? Se l’obiettivo è andare incontro alle famiglie, spiegano, la Npia doveva restare baricentrica, a Tortolì. Lì dove arrivano tutti, dal nord e dal sud. Spostarla a Bari Sardo, dicono, significa far pagare alle famiglie il prezzo di locali fatiscenti che andavano ristrutturati prima.

Il caso

Tutto parte il 27 marzo, quando la Asl Ogliastra pubblica l’avviso per trovare locali gratis da destinare alla Npia: almeno 200 metri quadrati, 8 stanze, nei Comuni di Tortolì, Bari Sardo, Lotzorai o Girasole. Formula: comodato gratuito per 2 anni, rinnovabile fino a 20. Fuori casa perché i locali storici di Tortolì, di proprietà Asl, sono fatiscenti e da ristrutturare in profondità. Il Comune di Tortolì aveva provato a tenere il servizio nella cittadina proponendo i locali ex Aspal di via Monsignor Virgilio, ma la proposta è stata bocciata: non idonea, con una serie di criticità rispetto alle esigenze dell’utenza. Resta in campo solo Bari Sardo, con il caseggiato di via Verdi, già ristrutturato e a costo zero. Sulla carta, tutto bene. Ma la geografia non è un dettaglio. Per le famiglie del nord Ogliastra 8,2 chilometri in più sono permessi di lavoro, carburante e, per bambini con autismo o Dsa, una destabilizzazione in più. «Ci dicono che è provvisorio, ma il comodato arriva a 20 anni», è il timore che circola. Ecco perché si comincia a parlare di petizione. In un certo senso, tuttavia, il servizio si avvicina alla parte sud del territorio, finora più distante.

L’Azienda

Consapevole del clima, la Asl prova a rassicurare. «Il trasferimento - fa sapere l’Azienda - è legato ai lavori nel poliambulatorio di Tortolì e alla volontà di accogliere i bambini, le loro famiglie e il personale in una sede più adeguata. Gli spazi della sede aziendale di Tortolì sono infatti insufficienti e non più adatti». Non solo fatiscenza, dunque. Ma un problema di spazi e di dignità del servizio. La soluzione, secondo l’Asl, è buona. «I locali di Bari Sardo sono spazi accoglienti, funzionali e facili da raggiungere».

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