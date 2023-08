«Neuropsichiatria infantile: si rischia  un grave collasso» 

La neuropsichiatria infantile regionale è di nuovo nell’occhio del ciclone. Carla Cuccu, la consigliera regionale di Idea Sardegna-Alleanza civica identitaria e segretaria della commissione Sanità, che ha inviato un'interrogazione al presidente della Regione Christian Solinas e all'assessore alla Sanità Carlo Doria, chiedendo una risposta scritta.

«La situazione attuale dei servizi di Neuropsichiatria Infantile impedisce un accesso diretto ai pazienti, con il rischio concreto di un collasso imminente dei servizi stessi. Inoltre, alcuni Dipartimenti di salute mentale hanno inoltrato la nota senza fornire istruzioni concrete su come attuarla nella pratica quotidiana, creando ulteriori incertezze», scrive Cuccu in una nota. «Il disagio psichico nei giovani è in costante aumento, e i reparti e i servizi territoriali di Neuropsichiatria Infantile sono già ora sovraccarichi, con liste d'attesa che superano spesso i dodici mesi. Questa situazione richiede interventi immediati per garantire che questi servizi diventino altamente funzionali ed efficienti». La consigliera regionale fa suonare un campanello d’allarme. «Sorge poi il timore che dietro le recenti disposizioni vi sia l'intenzione di ristrutturare la Neuropsichiatria Infantile, adattandola al modello dei servizi per adulti, senza tener conto delle peculiarità e delle esigenze dei giovani pazienti. Questo sarebbe gravissimo perché non si può assolutamente portare il modello e i servizi degli adulti in un mondo specifico e specialistico come quello dei minori. Voglio capire in che modo la Regione intenda affrontare le sfide specifiche legate ai minori e alle loro problematiche, evitando di adottare strumenti organizzativi e clinici che potrebbero rivelarsi inadeguati o dannosi. La salute mentale dei giovani sardi – conclude – è una priorità assoluta».

