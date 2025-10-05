VaiOnline
L’interrogazione.
06 ottobre 2025 alle 00:52

«Neuropsichiatria infantile, no allo scorporo»  

«Pensare di smembrare la Neuropsichiatria Infantile dal Dipartimento di salute mentale è un errore gravissimo. Si rischia di trasformare un modello integrato, che oggi garantisce continuità di cure e multidisciplinarietà, in uno “spezzatino” burocratico che lascerebbe soli i bambini e le loro famiglie». Il consigliere regionale dei Riformatori Umberto Ticca ha presentato un’interrogazione sul tema, e ricorda che «associazioni, famiglie e lo stesso personale sanitario, hanno già lanciato l’allarme: in un settore travolto da carenze di organico, liste d’attesa infinite e aumento di patologie in età evolutiva, lo scorporo della Struttura ospedaliera della Clinica di Neuropsichiatria Infantile, attualmente collocata nei locali del Microcitemico e inserita nel Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze della Asl 8 di Cagliari, con il suo trasferimento al Dipartimento Materno-Infantile dell’Arnas Brotzu, sarebbe “uno schiaffo inaccettabile” alle esigenze più fragili».

Dice Ticca: «La Regionedeve rafforzare la Neuropsichiatria Infantile, con più personale, risorse e spazi adeguati. Altro che trasferimenti e scelte calate dall’alto: servono risposte immediate e concrete a un’emergenza che riguarda il futuro dei nostri figli».

