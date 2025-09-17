Neuropsichiatria infantile negata 

La situazione è precipitata. Parole che pesano come macigni sulla neuropsichiatria infantile in Ogliastra. Qui la lista d’attesa per una diagnosi arriva a superare i 2 anni. Prima si aggirava intorno ai sei o massimo nove mesi. Tempi biblici per i bambini e ragazzi (fino ai 18 anni) che necessitano di supporto, certificazioni, aiuto. E spesso è un percorso a ostacoli anche il rapporto con le scuole.

Le testimonianze

Insorge la mamma di una bimba che attende di essere chiamata dalla neuropsichiatria da quando aveva sette anni. Ne ha nove e ancora non ha fatto neanche una prima visita. Sotto consiglio del pediatra, la famiglia, che si è accorta di alcune difficoltà che la bimba riscontra a scuola, si è rivolta al servizio della Asl, per capire se effettivamente ci fossero dei problemi e per agire poi di conseguenza. Pensa a una semplice dislessia che può essere facilmente affrontata attraverso percorsi specialistici. Intanto gli anni scolastici passano e la Asl non chiama. La famiglia allora decide di rivolgersi al privato per la relazione e la logopedia. Ma le spese sono tante e la famiglia è costretta a interrompere e rivolgersi nuovamente alla Asl. «Veniamo rimbalzati di sei mesi in sei mesi», racconta la mamma che si sente impotente. Michele Muggianu e Fabrizio Meloni, leader della Cisl, protestano: «La situazione è molto critica. I tempi d’attesa per una prima visita sono insostenibili. In alcuni casi fino a due anni. Stessi tempi per l’erogazione delle certificazioni senza le quali i minori seguiti non possono usufruire dei sostegni scolastici, delle esenzioni sia didattiche che economiche e dei diversi benefici di legge. Tutto ciò inevitabilmente può determinare delle conseguenze nel normale sviluppo psicofisico dei pazienti in una fascia di età particolarmente vulnerabile».

L’azienda

La Asl si giustifica con la carenza di medici: «La lista d’attesa che riguarda la Neuropsichiatria infantile è dovuta ad un’oggettiva difficoltà nel reclutamento di medici, dovuta alla carenza di neuropsichiatri infantili, non solo in Sardegna, ma anche nel resto del territorio nazionale. Non è un caso che liste d’attesa simili si riscontrino anche in altre Asl. Per far fronte a questo problema l’Azienda è costantemente attiva affinché vengano banditi ulteriori concorsi».

La scuola

Se la Asl è in difficoltà, spesso la scuola, di ogni ordine e grado, fino alle superiori, non facilita il cammino. Anzi, spesso, più i ragazzi sono grandi e più le problematiche legate ai disturbi del neurosviluppo sono prese sotto gamba, non di rado ridicolizzate. La scuola ha la responsabilità del potenziamento per far migliorare bambini e ragazzi, soprattutto quando si tratta dei più piccoli con un margine di miglioramento maggiore. Può attivare il piano didattico personalizzato a prescindere dalla relazione della Asl o dei privati. Questo non sempre accade. La bimba in questione, con una diagnosi del privato in mano, chiede alla scuola il piano didattico personalizzato. Prima di firmarlo, così che l'insegnante possa metterlo in pratica, la famiglia vorrebbe visionarlo a fondo, magari confrontarsi con un professionista per avere un parere. Questo non le è concesso, quindi il piano non si può attuare. A rimetterci sono i bambini e ragazzi, che rimangono indietro in una società che li vuole sempre più performanti. Una mamma di un figlio adolescente ha chiuso così il suo racconto pieno di amarezza: «Non ci stiamo accorgendo che questi ragazzi stanno cadendo come foglie».

