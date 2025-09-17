VaiOnline
Lanusei.
18 settembre 2025 alle 00:14

Neuropsichiatria infantile negata 

L’attesa per una diagnosi è di due anni, le famiglie dei ragazzi insorgono 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La situazione è precipitata. Parole che pesano come macigni sulla neuropsichiatria infantile in Ogliastra. Qui la lista d’attesa per una diagnosi arriva a superare i 2 anni. Prima si aggirava intorno ai sei o massimo nove mesi. Tempi biblici per i bambini e ragazzi (fino ai 18 anni) che necessitano di supporto, certificazioni, aiuto. E spesso è un percorso a ostacoli anche il rapporto con le scuole.

Le testimonianze

Insorge la mamma di una bimba che attende di essere chiamata dalla neuropsichiatria da quando aveva sette anni. Ne ha nove e ancora non ha fatto neanche una prima visita. Sotto consiglio del pediatra, la famiglia, che si è accorta di alcune difficoltà che la bimba riscontra a scuola, si è rivolta al servizio della Asl, per capire se effettivamente ci fossero dei problemi e per agire poi di conseguenza. Pensa a una semplice dislessia che può essere facilmente affrontata attraverso percorsi specialistici. Intanto gli anni scolastici passano e la Asl non chiama. La famiglia allora decide di rivolgersi al privato per la relazione e la logopedia. Ma le spese sono tante e la famiglia è costretta a interrompere e rivolgersi nuovamente alla Asl. «Veniamo rimbalzati di sei mesi in sei mesi», racconta la mamma che si sente impotente. Michele Muggianu e Fabrizio Meloni, leader della Cisl, protestano: «La situazione è molto critica. I tempi d’attesa per una prima visita sono insostenibili. In alcuni casi fino a due anni. Stessi tempi per l’erogazione delle certificazioni senza le quali i minori seguiti non possono usufruire dei sostegni scolastici, delle esenzioni sia didattiche che economiche e dei diversi benefici di legge. Tutto ciò inevitabilmente può determinare delle conseguenze nel normale sviluppo psicofisico dei pazienti in una fascia di età particolarmente vulnerabile».

L’azienda

La Asl si giustifica con la carenza di medici: «La lista d’attesa che riguarda la Neuropsichiatria infantile è dovuta ad un’oggettiva difficoltà nel reclutamento di medici, dovuta alla carenza di neuropsichiatri infantili, non solo in Sardegna, ma anche nel resto del territorio nazionale. Non è un caso che liste d’attesa simili si riscontrino anche in altre Asl. Per far fronte a questo problema l’Azienda è costantemente attiva affinché vengano banditi ulteriori concorsi».

La scuola

Se la Asl è in difficoltà, spesso la scuola, di ogni ordine e grado, fino alle superiori, non facilita il cammino. Anzi, spesso, più i ragazzi sono grandi e più le problematiche legate ai disturbi del neurosviluppo sono prese sotto gamba, non di rado ridicolizzate. La scuola ha la responsabilità del potenziamento per far migliorare bambini e ragazzi, soprattutto quando si tratta dei più piccoli con un margine di miglioramento maggiore. Può attivare il piano didattico personalizzato a prescindere dalla relazione della Asl o dei privati. Questo non sempre accade. La bimba in questione, con una diagnosi del privato in mano, chiede alla scuola il piano didattico personalizzato. Prima di firmarlo, così che l'insegnante possa metterlo in pratica, la famiglia vorrebbe visionarlo a fondo, magari confrontarsi con un professionista per avere un parere. Questo non le è concesso, quindi il piano non si può attuare. A rimetterci sono i bambini e ragazzi, che rimangono indietro in una società che li vuole sempre più performanti. Una mamma di un figlio adolescente ha chiuso così il suo racconto pieno di amarezza: «Non ci stiamo accorgendo che questi ragazzi stanno cadendo come foglie».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

La storia

Dal Cile a Escalaplano e ritorno

l F. Melis
il dibattito

Male irreversibile, sofferenza: i requisiti per il trattamento

Le commissioni Asl decideranno a chi dare il farmaco 
L’emergenza

Febbre del Nilo, una task force per arginare il virus

Impennata di casi nell’Oristanese, l’entomologo: ora un presidio costante per monitorare le zanzare 
Valeria Pinna
La storia

Adottate a Escalaplano, ritrovano la madre in Cile

Adelia e Maria Beatrice, nate nel 1979, a nove mesi erano arrivate nell’Isola in una famiglia di insegnanti 
Francesca Melis
epa12360851 Jannik Sinner of Italy in action against Carlos Alcaraz of Spain during the men's singles final of the US Open Tennis Championships at the USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadows, New York, USA, 07 September 2025. EPA/BRIAN HIRSCHFELD
epa12360851 Jannik Sinner of Italy in action against Carlos Alcaraz of Spain during the men's singles final of the US Open Tennis Championships at the USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadows, New York, USA, 07 September 2025. EPA/BRIAN HIRSCHFELD
LA POLEMICA

Fedez sotto attacco ora si giustifica:  «Non ce l’ho con Sinner, è solo ironia»

La strofa della discordia scatena i commentatori, i fans diventano haters 
Enrico Pilia
La sfida

Meloni-Schlein, scontro nelle Marche

La premier: «Spread ai minimi». E la leader Dem: «I salari sono fermi» 