Pediatria
29 ottobre 2025 alle 00:18

Neuropsichiatria,  all’ambulatorio si accede col Cup 

Da mesi nel reparto di Pediatria del San Martino è di nuovo operativo l’ambulatorio dedicato alla Neuropsichiatria infantile, che si occupa delle patologie come epilessia, cefalea e disturbi del sonno. Da quando il servizio è stato attivato però si presentano problemi soprattutto per le prenotazioni, con disagi che si ripercuotono un po’ in tutto il reparto. Ecco perché dall’Asl 5 precisano che «le visite possono essere prenotate tramite Cup regionale, ma va sottolineato che l’ambulatorio di Neuropsichiatria infantile effettua esclusivamente consulenze di pertinenza neurologica, mentre gli interventi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle patologie neurologiche e psichiatriche dell’infanzia e dell’adolescenza sono di competenza del servizio di Neuropsichiatria dell’infanzia del dipartimento di salute mentale, con accesso diretto e non tramite Cup».

Il servizio, gestito dalla neuropsichiatra infantile Francesca Banditelli, prende in carico i pazienti sino a 16 anni «e ad oggi – spiega la direttrice del reparto di Pediatria, Enrica Paderi – sono stati 177 i bambini e gli adolescenti presi in carico dal nostro ambulatorio, provenienti da tutta la provincia e non solo. Ricordiamo che il nostro ambulatorio cura solo le patologie neurologiche, mentre per tutte altre patologie neurologiche e psichiatriche occorre rivolgersi al servizio di Neuropsichiatria infantile del territorio».

