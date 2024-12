Neuropatie, il bastione  si illumina di verde e celeste  

Venerdì il Bastione di Saint Remy sarà illuminato di verde e celeste. L'iniziativa di sensibilizzazione, alla quale ha aderito il Comune, si chiama “Illumina la speranza, colora il silenzio” ed è stata promossa dalla Ainpf, l'unica associazione al mondo dedicata ai pazienti affetti da neuropatia delle piccole fibre.

Si tratta di una condizione patologica che coinvolge le fibre nervose C non mielinizzate, le fibre A-Delta sottilmente mielinizzate e gli assoni autonomici. Sebbene non sia rara, è ancora gravemente sotto-diagnosticata, in quanto scoperta solo una ventina di anni fa. A differenza delle neuropatie che coinvolgono le fibre di grosso calibro, il percorso diagnostico di questa patologia è spesso complesso e reso difficile dalla scarsità di segni obiettivi sia clinici che strumentali. Le piccole fibre, infatti, non sono visibili tramite tecniche diagnostiche comunemente usate, come l’elettromiografia. Per una diagnosi corretta è necessario un iter diagnostico specifico che valuti la funzione e la morfologia di queste fibre, attraverso una biopsia di cute neurologica. Attualmente, però, pochissimi centri effettuano questo esame e sono subissati dalle richieste di un numero crescente di pazienti, che spesso vagano per anni e ricevono diagnosi errate (ansia, ipocondria, stress, somatizzazione, fibromialgia, ecc.) prima di giungere alla verità.

Ad oggi, gli iscritti Ainpf sono circa 6.000, ma recenti studi scientifici indicano che solo il 10% dei pazienti riceve una diagnosi corretta e che circa il 50% dei pazienti diagnosticati con fibromialgia soffre, in realtà, di neuropatia delle piccole fibre. Numeri importanti, che hanno spinto l'associazione a ritenere fondamentale un ampio lavoro di sensibilizzazione.

