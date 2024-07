Neurologia chiusa: appello alla Regione 

È un coro di indignazione e preoccupazione quello che si solleva dopo l’annuncio della Asl 7 che il reparto di Neurologia del Sirai chiude nuovamente in piena estate. Restano solo operative le consulenze per dodici ore al giorno, ma i ricoveri sono annullati da ieri. Proprio come nel luglio del 2023. Una storia ciclica che si ripete. Nel periodo evidentemente drammatico per la sanità locale, luglio e agosto rappresentano quindi i momenti ancor più difficili da gestire.

«La Regione metta un freno a questo andazzo – contesta per la Cgil il segretario Gino Cadeddu – perché i cittadini del Sulcis Iglesiente non sono di serie B». Sindacati (con Cisl e Uil) oltremodo furenti per non essere stati coinvolti nella visita che il nuovo assessore regionale alla Sanità ha avuto nel Sulcis con la dirigenza della Asl e i sindaci. Ma gli ospedali azzoppati da continue chiusure (è ancora ko la Traumatologia del Sirai), suscitano reazioni furenti anche dalla parte politica-amministrativa. Per il sindaco di Carbonia Pietro Morittu il nuovo caso Neurologia dimostra come «la difesa dei livelli essenziali di emergenza deve essere una garanzia del diritto alla salute dei cittadini: servono ad esempio concorsi specifici per la nostra azienda sanitaria».

Furente anche la sindaca di San Giovanni Suergiu Elvira Usai: «Ennesima intollerabile chiusura di un servizio fondamentale: occorrono risorse economiche ulteriori, chiamate al lavoro specifiche per il territorio e una riorganizzazione del personale». Anche la politica non è più disposta a sopportare, come testimonia il consigliere comunale di Carbonia Giacomo Floris: «Le autorità intervengano per il ripristino dei servizi: sulla sanità non ci sono colori politici né strumentalizzazioni».

