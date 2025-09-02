VaiOnline
La denuncia.
03 settembre 2025 alle 00:34

«Neurochirurgia a Sassari, stop alle urgenze» 

Da ieri «il reparto di Neurochirurgia dell’Ospedale Santissima Annunziata di Sassari non accoglie più urgenze dai pronto soccorso né di Sassari, né di Alghero, né di altri strutture d’urgenza ed emergenza, con il conseguente trasferimento a Nuoro o a Cagliari». Lo denuncia l’ex consigliere regionale, esponente della Lega, Michele Pais. «Ciò che temevamo purtroppo è diventato realtà. Dopo un anno di appelli rimasti inascoltati, siamo arrivati al terzo licenziamento per disperazione di neurochirurghi, l’ultimo con decorrenza proprio dal 1° settembre. Oggi restano in servizio soltanto due chirurghi strutturati, aiutati da uno specializzando: un numero ridicolo rispetto alle esigenze di un reparto salvavita».

Prosegue Pais: «Le patologie neurochirurgiche sono sempre tempo-dipendenti: non avere più la possibilità di gestire le urgenze a Sassari significa condannare i pazienti del nord Sardegna a viaggi della speranza, con rischi enormi per la loro vita. La chiusura alle urgenze equivale a chiudere il reparto, con conseguenze drammatiche per migliaia di cittadini».

Dunque, l’appello alla Regione. «La presidente Todde e l’assessore Bartolazzi devono rispondere ai cittadini, a cui devono essere garantite cure efficaci. Questo ennesimo episodio negativo è una sconfitta per tutta la Sardegna».

