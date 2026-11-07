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Carbonia.
08 novembre 2026 alle 00:23

Nettezza urbana, tutte le regole del nuovo servizio 

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Fra un mese parte a Carbonia la distribuzione dei nuovi calendari, il nuovo sistema del diserbo meccanico e poi, dal primo di gennaio, il nuovo servizio della raccolta differenziata porta a porta entrerà nel vivo. A dire il vero, l’appalto decennale da 38 milioni di euro vinto dalla società DeVizia (che succede a se stessa nella gestione del servizio) ha già mosso i primi passi da un mese. Ma affinché le novità siano ben chiare alla cittadinanza, l’impresa, d’intesa col Comune, ha avviato la campagna informativa che fra novembre e dicembre si concretizzerà in alcuni incontri pubblici.

Dal primo di gennaio, ad esempio, scattano le nuove frequenze del ritiro dei rifiuti che vedrà potenziato settimanalmente il ritiro di vetro, plastica e carta (l’organico aveva già frequenze elevate) e una riduzione quindicinale del secco indifferenziato. Quindi seguirà la consegna di nuove attrezzature (per il momento sono ancora utilizzabili quelle già distribuite e in azienda, zona Pip, esistono ancora delle scorte). «Intanto», dice l’assessore all’Ambiente Manolo Mureddu, «in attesa del varo del nuovo sistema di diserbo meccanico che triplicherà il servizio: sei giri l’anno invece che due». È poi in allestimento il centro servizio che troverà spazio in un ufficio in via Gramsci, gradualmente verrà potenziato l’ecocentro e sarà diffuso il servizio anche nelle frazioni. C’è però un servizio già decollato da due mesi, è l’attività del direttore dell’esecuzione del contratto, una sorta di controllore esterno che registra tutto: orari di lavoro, condizioni dei cestini, attività di vari mezzi, operatività dell’ecocentro. Stanno scaturendo report finalizzati ad elevare la qualità di quello che sarà il nuovo servizio.

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