Nettezza urbana  «Il servizio è molto carente» 

Prime polemiche dopo l’aggiudicazione temporanea del nuovo servizio di nettezza urbana a Carbonia. Le solleva la consigliera comunale di opposizione (Fratelli d’Italia) Daniela Garau nei confronti delle scelte dell’esecutivo nei tre anni serviti a “preparare” le linee guida dell’appalto da 38 milioni per otto anni, cui le sette imprese candidate (ha vinto la Devizia, da circa 20 anni detentrice del servizio) si sono attenute.

«Questa riconferma», avverte la consigliera Garau, «è una scelta tecnica e politica: ad oggi questo servizio ha rappresentato un assegno in bianco perché la riconferma di un concessionario dovrebbe essere il premio per un’eccellenza dimostrata sul campo ma, al contrario, il quotidiano è fatto di ritiri saltati, decoro urbano carente, spazzamento ad acqua negato, discariche abusive, la proroga diventa un atto che necessita di garanzie ferree». Un servizio contestato punto su punto.

Inoltre, la consigliera non gradisce che la tariffazione puntuale (Tara commisurata ai rifiuti prodotti) non arrivi nell’immediatezza, ritiene «una mossa rischiosa» la riduzione della frequenza del ritiro del secco, e considera invece «potenzialmente inefficiente e costoso l’aumento della frequenza del ritiro di plastica e carta: buste mezze vuote, si rischia di trasportare aria». E ritiene «insufficiente lo sfalcio dei marciapiedi sei volte l’anno».

