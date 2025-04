Netanyahu vola da Orban e sfida la Corte penale 

Tel Aviv. Israele martella Gaza da nord a sud, causando decine di vittime. «Stiamo aumentando gradualmente la pressione» su Hamas, ha spiegato Benyamin Netanyahu, «affinché ci restituisca gli ostaggi». In un video diffuso prima di volare a Budapest sfidando il mandato di arresto della Cpi per crimini di guerra, il premier ha annunciato che l’esercito sta «dividendo la Striscia», prendendo il controllo dell’asse Morag, la strada che a sud separa Khan Yunis e Rafah. Mentre l’Idf avanza, i raid si moltiplicano lungo tutta l’enclave. Fonti palestinesi hanno denunciato decine di morti: almeno «13 martiri, tra cui 2 bambini, sono rimasti uccisi nel bombardamento di una casa che ospitava sfollati a Khan Yunis», «altre 2» persone in un attacco a Nuseirat, nel centro. A Jabalia, nel nord, il raid più sanguinoso con «40 morti», riferiscono i media palestinesi, di cui 19 in una struttura sanitaria dell’Unrwa, diventata un rifugio per famiglie. «Abbiamo colpito un centro di comando e controllo dei terroristi», ha dichiarato invece l’Idf. Tuttavia, i parenti dei 59 rapiti ancora nelle mani di Hamas hanno scritto una lettera aperta per chiedere di fermare i combattimenti.

Intanto, l’Ungheria di Viktor Orban si appresta a ricevere Netanyahu, al quale ha promesso che non lo arresterà nonostante la Corte penale internazionale abbia ricordato l’obbligo giuridico per gli Stati di dare seguito alle sue decisioni. Per tutta risposta Budapest si è detta pronta a uscire dalla Cpi e di aver già preparato una bozza di risoluzione parlamentare. Tuttavia, ci vorrà un anno dalla notifica perché il divorzio dall’organismo dell’Aja diventi effettivo.

