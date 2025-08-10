VaiOnline
Gerusalemme.
11 agosto 2025 alle 00:26

Netanyahu tira dritto: «Vogliamo liberare  la Striscia da Hamas» 

«Non voglio prolungare la guerra, voglio farla finire. Israele non ha altra scelta se non finire il lavoro e distruggere» Hamas. Travolto dalle critiche internazionali e interne, a partire dalle piazze gremite di dimostranti fino ai suoi alleati di governo, Benyamin Netanyahu in conferenza stampa spiega la nuova offensiva militare per occupare Gaza City, «capitale del terrore». E per respingere le accuse di affamare la popolazione civile della Striscia: «Aprite gli occhi sulle menzogne di Hamas», ha detto il premier a Gerusalemme. Subito dopo, la fazione palestinese ha rispedito al mittente la stessa accusa: «Tutto ciò che ha detto Netanyahu in conferenza stampa è una serie di bugie».

Intanto a New York si è riunito il Consiglio di sicurezza dell'Onu per discutere del piano israeliano, definito «l'ennesima pericolosa escalation» che rischia di aggravare una catastrofe umanitaria già di «dimensioni inimmaginabili». Ma Netanyahu tira dritto: «Il nostro obiettivo non è occupare Gaza, ma liberarla da Hamas», ha scandito il premier spiegando che l'esercito ha l'ordine di «smantellare le ultime due roccaforti del gruppo terroristico, a Gaza City e nei campi centrali» della Striscia, tra cui la zona umanitaria di Mawasi. Israele darà inizio al piano «in tempi brevi, permettendo innanzitutto ai civili di lasciare in sicurezza le aree di combattimento e raggiungere zone sicure designate, dove riceveranno cibo, acqua e cure mediche in abbondanza», annunciando l'apertura di nuovi corridoi sicuri e siti di distribuzione degli aiuti.

