Netanyahu su Gaza: «Non sarà mai libera» 

Tel Aviv. Benyamin Netanyahu sbatte di nuovo la porta in faccia a Joe Biden e all’Ue: finché sarà premier, non ci sarà nessuno Stato palestinese, tantomeno con sovranità su Gaza. Malgrado le richieste unanimi in tal senso di Washington, Bruxelles e praticamente di tutte le principali capitali europee. «Ho chiarito al presidente Usa - ha detto il primo ministro - la determinazione di Israele a conseguire tutti gli obiettivi della guerra e a garantire che Gaza non rappresenti più una minaccia per Israele». La Striscia dovrà essere «smilitarizzata» e «restare sotto il pieno controllo di sicurezza israeliano», ha insistito Netanyahu. Nel frattempo a Gaza i morti denunciati da Hamas hanno superato la soglia dei 25mila e l’esercito ha trovato un tunnel in cui è stata tenuta una parte degli ostaggi, mentre i tentativi di mediazione di Usa, Qatar ed Egitto per una ripresa dei negoziati sembrano destinati all’ennesimo fallimento.

