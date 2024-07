Netanyahu spacca il Congresso Usa 

WASHINGTON. «Sono venuto qui per assicurarvi una cosa, che vinceremo. Quello che sta accadendo non è uno scontro di civiltà, ma tra barbarie e civiltà, tra coloro che glorificano la morte e coloro che glorificano la vita. Per far trionfare le forze della civiltà, Usa e Israele devono stare insieme». Tra lunghi applausi e più di qualche fischio, Benyamin Netanyahu ha arringato per la quarta volta il Congresso Usa - una in più di Churchill - poche ore prima che Joe Biden spiegasse alla nazione il motivo del suo ritiro, rubandogli in parte la scena.

Gli ostaggi

Il premier israeliano ha parlato in un Capitol diviso e blindatissimo, tra numerose defezioni dem (circa cento) e le fragorose proteste di migliaia di manifestanti filo palestinesi che lo hanno assediato anche davanti al suo hotel al Watergate. Il focus è stato difendere il proprio operato a Gaza, ottenere sostegno contro Hamas e contenere i gruppi filo iraniani come Hezbollah e Houthi mettendo nel mirino «l’asse del terrore iraniano che minaccia Usa, Israele e il mondo arabo». Ma anche rassicurare sugli sforzi per completare l’accordo sul cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi caldeggiato da Biden, che ha ringraziato per il suo «sincero sostegno» in tutti i suoi 50 anni di politica.

Il cartello

Un discorso meno conflittuale del 2015, quando criticò la politica dell’allora presidente Obama sull’Iran. E più bipartisan, visto che oggi vedrà Biden incontrando anche i famigliari degli ostaggi, mentre con la sua vice avrà un incontro separato, prima di volare venerdì a Mar-a-Lago da Trump. Kamala Harris però ha scelto di non presiedere il Parlamento a Camere riunite per il discorso, invocando precedenti impegni e prendendo le distanze dalla linea soft di Biden su Gaza. Lo speaker della Camera Mike Johnson l’ha accusata di slealtà verso «il nostro più importante alleato strategico», ma non c’era neppure il senatore J.D. Vance, candidato vice di Trump. Assenti anche Nancy Pelosi, Alexandria Ocasio-Cortez e il leader afroamericano James Clyburn. Rashida Tlaib, deputata dem islamica del Michigan, ha mostrato un cartello in aula con la scritta “criminale di guerra”.

RIPRODUZIONE RISERVATA