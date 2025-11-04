Netanyahu: «Pena di morte per i terroristi palestinesi» 

Tel Aviv. Anche il premier israeliano Benyamin Netanyahu sostiene il disegno di legge che introduce la pena di morte per i terroristi promosso dal ministro di estrema destra Itamar Ben Gvir. Secondo la controversa proposta di legge «un terrorista riconosciuto colpevole di omicidio motivato dal razzismo o dall’odio sarà condannato alla pena di morte, in modo obbligatorio» e «non facoltativo». L’assenso di Netanyahu è stato comunicato da Gal Hirsch, responsabile del governo per la questione degli ostaggi, alla Commissione per la sicurezza nazionale del parlamento israeliano, che ha dato un primo via libera al provvedimento. Quando a Gaza c’erano ancora degli ostaggi Netanyahu si era opposto alla legge, ha spiegato Hirsch, ma la posizione del premier è cambiata ora che tutti i sopravvissuti sono stati rimpatriati. Il disegno di legge, che potrebbe essere sottoposto alla prima lettura del plenum della Knesset già domani, mira a «stroncare sul nascere il terrorismo e creare un deterrente efficace», mentre la pena capitale non si applicherebbe a un israeliano che uccidesse un palestinese. Il ministro Ben Gvir ha minacciato di non votare più con la coalizione di governo se il disegno di legge non sarà sottoposto al voto della Knesset entro il 9 novembre.

Intanto la Turchia ha dichiarato che Hamas è «pronta» a trasferire l’amministrazione di Gaza a un «comitato di palestinesi», come previsto dal piano Trump, ed è tornata ad accusare lo Stato ebraico di violare la tregua e di bloccare l’entrata di aiuti umanitari nella Striscia. Il ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan, dopo una riunione con gli omologhi di Giordania, Arabia Saudita, Indonesia e Pakistan, a cui hanno partecipato anche rappresentanti di Emirati Arabi Uniti e Qatar, ha nuovamente invitato la comunità internazionale a fare pressione su Israele perché rispetti il cessate il fuoco. «Hamas sembra determinata a rispettare l’accordo. Tuttavia, tutti noi vediamo che la condotta di Israele in questo senso è estremamente negativa», ha affermato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, aggiungendo che Israele «ha ucciso più di 200 persone innocenti dall’accordo di cessate il fuoco e non ha mai interrotto l’occupazione e gli attacchi in Cisgiordania».

