VaiOnline
Tel Aviv.
04 novembre 2025 alle 01:24

Netanyahu: «Pena di morte per i terroristi palestinesi» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Tel Aviv. Anche il premier israeliano Benyamin Netanyahu sostiene il disegno di legge che introduce la pena di morte per i terroristi promosso dal ministro di estrema destra Itamar Ben Gvir. Secondo la controversa proposta di legge «un terrorista riconosciuto colpevole di omicidio motivato dal razzismo o dall’odio sarà condannato alla pena di morte, in modo obbligatorio» e «non facoltativo». L’assenso di Netanyahu è stato comunicato da Gal Hirsch, responsabile del governo per la questione degli ostaggi, alla Commissione per la sicurezza nazionale del parlamento israeliano, che ha dato un primo via libera al provvedimento. Quando a Gaza c’erano ancora degli ostaggi Netanyahu si era opposto alla legge, ha spiegato Hirsch, ma la posizione del premier è cambiata ora che tutti i sopravvissuti sono stati rimpatriati. Il disegno di legge, che potrebbe essere sottoposto alla prima lettura del plenum della Knesset già domani, mira a «stroncare sul nascere il terrorismo e creare un deterrente efficace», mentre la pena capitale non si applicherebbe a un israeliano che uccidesse un palestinese. Il ministro Ben Gvir ha minacciato di non votare più con la coalizione di governo se il disegno di legge non sarà sottoposto al voto della Knesset entro il 9 novembre.

Intanto la Turchia ha dichiarato che Hamas è «pronta» a trasferire l’amministrazione di Gaza a un «comitato di palestinesi», come previsto dal piano Trump, ed è tornata ad accusare lo Stato ebraico di violare la tregua e di bloccare l’entrata di aiuti umanitari nella Striscia. Il ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan, dopo una riunione con gli omologhi di Giordania, Arabia Saudita, Indonesia e Pakistan, a cui hanno partecipato anche rappresentanti di Emirati Arabi Uniti e Qatar, ha nuovamente invitato la comunità internazionale a fare pressione su Israele perché rispetti il cessate il fuoco. «Hamas sembra determinata a rispettare l’accordo. Tuttavia, tutti noi vediamo che la condotta di Israele in questo senso è estremamente negativa», ha affermato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, aggiungendo che Israele «ha ucciso più di 200 persone innocenti dall’accordo di cessate il fuoco e non ha mai interrotto l’occupazione e gli attacchi in Cisgiordania».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

La Lazio punisce un buon Cagliari

La squadra di Pisacane costruisce ma non segna, finisce 2-0 
Inchiesta

C’erano una volta i mandorli: «Distrutti da caldo e siccità»

A Sinnai si seccano oltre mille piante dei fratelli Pilleri 
Paolo Carta
Il focus

Crescere nei territori, la nuova sfida del M5S avvantaggia Solinas

Il consigliere regionale favorito rispetto alla senatrice Licheri 
Alessandra Carta
Orecchioni (Policlinico): ogni problema viene centralizzato. Mascia (Cimo): ricostruire la rete

Accessi impropri, Pronto soccorso in tilt

Il territorio non riesce a “filtrare”, fino al 40% di codici bianchi e verdi 
Cristina Cossu
Il caso.

Sorgono, il referto per una frattura? A dicembre

Giorgio Ignazio Onano
Regione

Scuola sarda, nuovi tagli «Per ogni aula in meno c’è un paese che muore»

Considerate a rischio 9 autonomie Ma il dg Feliziani: «Non sarà così» 
Sara Marci
Giustizia

Referendum, raccolta firme in Parlamento

Serve l’ok di 80 deputati e 40 senatori, poi le liste al vaglio della Cassazione 