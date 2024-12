Netanyahu non si fida di Hts: l’esercito in Siria per tutto il 2025 

Damasco. Sui nuovi padroni della Siria gli occhi puntati del mondo, con la fiducia sospesa fra speranza e scetticismo. Esibendo nuovamente la volontà di normalizzare il disastrato Paese nel dopo-Assad, i ribelli vincitori di Hayat Tahrir al-Sham (Hts) hanno assicurato che il prossimo passo sarà lo scioglimento delle fazioni armate, la loro per prima, per integrarle in un futuro esercito regolare. Questo mentre è stato riaperto l’aeroporto di Damasco, da dove sono decollati i primi voli per Aleppo, ed è ripreso il traffico di camion con la Giordania attraverso il valico di Jaber-Nassib, riaperto da Amman. Il consiglio di sicurezza dell’Onu chiede un processo politico «inclusivo e guidato dai siriani», mentre la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, invita la nuova leadership siriana a «passare dalle parole ai fatti». Affrontando anche il tema dei rifugiati: «Hanno il diritto di tornare, questo deve essere volontario, sicuro e dignitoso». Ma Israele è fra quelli che non si fidano: il premier Benyamin Netanyahu, che martedì ha visitato a sorpresa il versante siriano del monte Hermon, zona cuscinetto smilitarizzata rioccupata dopo oltre 40 anni, ha «ordinato» alle forze armate, l’Idf, di restare in quella striscia di terra, ufficialmente territorio siriano, almeno per tutto il 2025, nella speranza che entro un anno la situazione si sia stabilizzata.

Intanto, il dipartimento di Stato americano viene trascinato in tribunale per il sostegno di Washington a Israele nella sua guerra ad Hamas a Gaza e in Cisgiordania. Alcune famiglie palestinesi hanno fatto causa al ministero degli Esteri Usa per aver continuato le forniture militari all’esercito israeliano durante la sua offensiva che ha ucciso decine di migliaia di persone e causato una crisi umanitaria senza precedenti. Si tratta di cinque palestinesi residenti a Gaza, in Cisgiordania e negli Stati Uniti. Il querelante principale è un insegnante della Striscia che è stato sfollato sette volte e ha perso 20 familiari.

