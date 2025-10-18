Netanyahu: niente aiuti se Hamas non restituisce tutti i corpi degli uccisi 

Tel Aviv. Hamas restituisce alla spicciolata i corpi degli ostaggi uccisi, ma a Israele non basta per sbloccare l’accordo di cessate il fuoco. Il premier Benyamin Netanyahu ha chiarito che l'apertura del valico di Rafah, fondamentale per l'ingresso degli aiuti umanitari nella Striscia, «sarà valutata in base alle modalità con cui Hamas svolgerà il suo ruolo nel ritorno degli ostaggi deceduti e nell'attuazione del quadro concordato». Nel frattempo, «non verrà riaperto fino a nuovo avviso». La precisazione è giunta solo pochi minuti dopo che l'ambasciata di Palestina in Egitto aveva annunciato per domani la riapertura del valico ai palestinesi che intendono rientrare nell'enclave. Il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa’ar aveva suggerito nei giorni scorsi una possibile riapertura di Rafah agli aiuti umanitari per oggi: l’accordo tra Hamas e Israele prevede infatti che tutti i valichi di Gaza vengano riaperti per far arrivare cibo, medicine e altre forniture. Ma il premier accusa i miliziani di violare l’intesa per non aver ancora consegnato tutti i corpi degli ostaggi uccisi. Dopo la restituzione del 75enne Eliyahu “Churchill” Margalit venerdì sera, i miliziani hanno annunciato il rimpatrio di altre due salme. Ma ne mancano ancora 16, invocate a gran voce nell’ennesimo sabato di proteste di piazza in Israele. Da parte sua, Hamas ha più volte sottolineato le difficoltà nel recuperare i cadaveri dovute alla distruzione di Gaza. E accusa Israele di violare intesa continuando ad attaccare: la protezione civile della Striscia afferma di aver recuperato nove corpi dopo che undici palestinesi sono stati uccisi da un attacco dell’Idf a un bus a Zeitoun, a Gaza City. Quattro erano bambini.

RIPRODUZIONE RISERVATA