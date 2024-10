Netanyahu insiste: «Spostate l’Unifil» Brigata Sassari ancora nel mirino 

Benyamin Netanyahu ancora una volta ha mostrato al mondo il suo volto più duro e intransigente. Il premier israeliano, che non vuole ostacoli per le sue truppe impegnate contro Hezbollah in Libano, ha chiesto all’Onu di ritirare i peacekeeper dalle zone dei combattimenti. E alle parole sono seguite le azioni, con due nuovi incidenti che hanno coinvolto postazioni dei Caschi Blu, inclusa una clamorosa irruzione dell’Idf con due carri armati, denunciati dalla missione come «violazioni scioccanti». Una situazione sempre più tesa che vede nel mirino il contingente italiano, guidato dalla Brigata Sassari.

Lo scenario

Negli ultimi giorni le forze armate israeliane hanno intensificato le operazioni contro le milizie del Partito di Dio per spingerle più a nord possibile dal confine. La presenza tra i due fuochi dell’Unifil rallenta questa avanzata, secondo Netanyahu, che ha inviato un messaggio al segretario generale dell’Onu chiedendo di «proteggere» le forze di pace che operano nella zona cuscinetto: «Li metta in salvo immediatamente», la sua richiesta, motivata dal fatto che i Caschi Blu sarebbero sfruttati da Hezbollah come «scudi umani». «Abbiamo chiesto più volte all’Unifil di andarsene», ha ricordato Netanyahu, per giustificarsi dopo l’ondata di critiche della comunità internazionale per la conduzione sempre più aggressiva della guerra da parte dell’Idf. Anche al prezzo di minacciare più volte le postazioni dell’Unifil, provocando cinque feriti in tre giorni e danni gravi alle strutture.

Doppio monito

La missione Onu ha denunciato due nuove «violazioni scioccanti» alla sua sicurezza. E la risposta del segretario Antonio Guterres non si è fatta attendere: «Gli attacchi di Israele contro l'Unifil potrebbero essere dei crimini di guerra. Colpire le forze di pace è una violazione della legge internazionale e del diritto umanitario». Stessa posizione per l’Alto rappresentante dell’Ue, Josep Borrell, che a nome dei 27 ha «condannato gli attacchi contro le missioni Onu». A parlare è anche Stefano Messina, comandante della Brigata Sassari a capo del contingente italiano dell’Unifil: «Quello che è successo pochi giorni fa, con l’attacco alle nostre basi, non si era mai verificato prima». Con gli israeliani «i contatti sono costanti, come sempre. Non abbiamo ricevuto alcun messaggio dopo l’accaduto».

Le azioni

Prima dell’alba di ieri, l’ingresso con la forza di due carri armati a Ramyah, che hanno distrutto il cancello principale, rimanendo all’interno per 45 minuti. Il risultato, 15 peacekeeper rimasti intossicati per il fumo di colpi sparati dagli israeliani a centro metri di distanza dal luogo dell'irruzione. La sera prima, l’Idf ha negato il passaggio del contingente Onu nei pressi di Meiss ej Jebel, ha riferito Unifil, che ha chiesto «spiegazioni». Al termine di questa ennesima giornata di tensione, l’Idf ha dato la sua versione sui nuovi incidenti che hanno coinvolto l’Unifil: «Un carro armato che cercava di evacuare soldati feriti, mentre si trovava sotto il fuoco nemico, ha indietreggiato di diversi metri e ha colpito una postazione dell’Unifil». E «una volta cessato il fuoco nemico, e in seguito all'evacuazione dei feriti, il carro armato ha lasciato la postazione». Al netto delle giustificazioni di Israele, la situazione lungo la Linea Blu del confine si conferma sempre più incandescente. Tanto che lo stesso premier libanese Najib Mikati ha condannato la richiesta di ritiro dell’Unifil da parte di Netanyahu, ed anzi ha accusato lo Stato ebraico di insistere con il suo «approccio del mancato rispetto delle norme internazionali».

Le operazioni dell’Idf si estendono da Beirut, alla Valle della Beqaa e a tutto il Libano. «Stiamo intensificando i nostri sforzi lungo il confine e continueremo finché non saranno raggiunti tutti gli obiettivi operativi». Le parole del ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant hanno definito il perimetro delle operazioni di terra e dei raid aerei mirati contro l’organizzazione sciita filoiraniana Hezbollah che dal Libano attacca lo Stato ebraico lanciando centinaia di razzi, missili e droni. E riuscendo a bucare costantemente le difese aeree anche in luoghi sensibili come Tel Aviv. Secondo le stime sull’arsenale, Hezbollah ha ancora il 20-30 per cento di razzi a medio raggio nei suoi magazzini.

Gli «incidenti»

Gli scontri tra i commando e i miliziani sciiti sono durissimi, con la manovra di terra sono entrati nel Libano meridionale i tank, le ruspe e i genieri dell’Idf che stanno usando decine di chili di esplosivo per distruggere i tunnel lungo la recinzione con Israele. Sabato notte l’Iaf ha colpito la zona del mercato di Nabatieh, popolosa città a 60 chilometri a sud di Beirut. I video postati dai residenti hanno mostrato scene apocalittiche. Intanto gli «incidenti» diplomatici sono continui: oltre ai cinque caschi blu dell’Unifil colpiti da armi da fuoco, in giornata la Croce Rossa ha riferito che diversi dei suoi soccorritori sono rimasti feriti in un attacco ad un’abitazione nel sud del Libano dove erano stati inviati «in coordinamento» con la missione dell’Onu.

