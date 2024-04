Netanyahu insiste: «Entreremo a Rafah» 

Tel Aviv. Rafah resta nel mirino di Benyamin Netanyahu, con o senza accordo con Hamas per una tregua di lunga durata. Nonostante l’ottimismo per un’intesa che nelle prossime 48 ore si dovrebbe concretizzare nelle trattative al Cairo, il premier israeliano insiste nel rivendicare la necessità dell’operazione militare nella città più a sud di Gaza, piena di sfollati palestinesi. Durante un incontro con i rappresentanti delle famiglie dei circa 130 ostaggi israeliani ancora in mano ad Hamas dal 7 ottobre scorso, Netanyahu ha ribadito che «l’idea di porre fine alla guerra prima di raggiungere tutti i nostri obiettivi è inaccettabile».

L’avvertimento

«Noi», ha spiegato, «entreremo a Rafah e annienteremo tutti i battaglioni di Hamas presenti lì, con o senza un accordo, per ottenere la vittoria totale». Deve fare i conti con la netta opposizione degli Stati Uniti, che non vogliono l’operazione di terra, oltre che dell’Onu («Sarebbe un’escalation intollerabile», secondo il segretario generale Guterres), e con lo spettro di possibili mandati di arresto per crimini di guerra da parte della Corte penale internazionale dell’Aja sia per il premier sia per altri membri della leadership politico-militare di Israele. Non a caso Netanyahu ha denunciato che la Corte «non ha alcuna autorità su Israele» e che gli eventuali mandati sarebbero «un crimine d’odio antisemita».

L’ennesima missione

Spetta ora al segretario di Stato Usa Antony Blinken spingere sull’accordo che sembra in dirittura d’arrivo e fare della ventilata iniziativa della Cpi il grimaldello con Netanyahu per rimuovere dal tavolo l’operazione militare a Rafah. Le indiscrezioni sull’intesa riportate dal Wall Street Journal prevedono due fasi: la prima con il rilascio di almeno venti ostaggi in tre settimane per un numero imprecisato di prigionieri palestinesi; la seconda include un cessate il fuoco di dieci settimane durante le quali Hamas e Israele si accorderebbero su un rilascio più ampio di ostaggi e su una pausa prolungata nei combattimenti fino a un anno. Un obiettivo così importante, a quasi sette mesi dall’inizio della guerra, che ha spinto Blinken a rivolgersi ad Hamas per chiedere di accettare «senza ulteriori ritardi» la proposta.

