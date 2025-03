«Netanyahu farà uccidere i nostri cari» 

Tel Aviv. «Netanyahu ha scelto di assassinare i nostri figli». Nelle parole di Meirav Zangauker, madre dell’ostaggio Matan, c’è tutto lo sgomento, la rabbia e la condanna del premier israeliano che ha scelto di tonare a bombardare Gaza nella notte tra lunedì e martedì. Nella Striscia restano prigionieri da 529 giorni 59 ostaggi, di cui solo 24 ancora in vita secondo l’Idf. Manifestazioni con decine di migliaia di persone si sono tenute fino alla sera tardi in tutto il Paese. A Tel Aviv, Gerusalemme, Haifa, le persone sono scese in piazza chiedendo risposte e un’azione immediata per riportare a casa i rapiti. Il presidente Isaac Herzog ha scongiurato il governo di stare vicino ai familiari, di accoglierli, sostenerli: «Parlate con loro, ascoltateli. Stanno vivendo un inferno indescrivibile. Questo è il momento di mostrare responsabilità, sensibilità e unità, evitando le controversie per concentrarsi sulla liberazione degli ostaggi e la sconfitta di Hamas». Il Forum delle famiglie ha lanciato un disperato appello per la vita dei loro cari.

