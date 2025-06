Netanyahu esulta per l’alleato ritrovato: «Con Donald faremo la storia» 

Diversivi, false ricostruzioni, resoconti politici inventati di sana pianta come “il teso colloquio di due giorni fa tra il premier israeliano e il presidente Usa che stava temporeggiando troppo”: per nove giorni Stati Uniti e Israele hanno inquinato le acque per rendere difficile all'Iran la comprensione delle reali intenzioni del Commander in chief . Addirittura, sabato è stato annunciato che bombardieri B-2 statunitensi erano decollati verso l'isola di Guam, a 6.500 chilometri dal territorio iraniano, per confondere le idee di Teheran: se avessero voluto intervenire subito, non avrebbero fatto volare gli aerei così lontano. Nel mentre altri stealth B-2 sono decollati verso l'Iran con un carico di 12 bombe anti-bunker da usare sul sito di Fordow. Una regia condotta in piena sintonia tattica e strategica con Gerusalemme, avvisata per tempo, che smentisce completamente i report di mesi sulle “distanze tra Donald e Bibi”. Sul tema del nucleare in mano agli ayatollah, il primo ministro e il presidente sono più che mai uniti: la Repubblica islamica non deve avere la bomba atomica.

«Con il premier israeliano abbiamo lavorato come una squadra», ha detto Trump parlando alla nazione dalla Casa Bianca dopo i raid, «questo è uno momento storico per gli Stati Uniti d'America, Israele e il mondo». Bibi ha aspettato che l'amico Donald finisse il suo discorso e ha postato il suo video in inglese: «La decisione di Trump è coraggiosa e cambierà la storia», ha affermato, visibilmente galvanizzato. Nel giro di dieci giorni, Netanyahu è riuscito a cambiare la percezione del suo mandato, crollato drammaticamente il 7 ottobre, peggiorato con la mancata liberazione degli ostaggi, finito sul banco degli imputati di buona parte del mondo per la guerra infinita a Gaza e le sue modalità. In patria, già dopo i raid sull'Iran del 13 giugno, anche i più accaniti oppositori hanno dovuto ammettere che «Bibi ha avuto fegato da vendere ad attaccare la testa del serpente».

«La storia ricorderà che il presidente Trump ha agito per negare al regime più pericoloso del mondo, le armi più pericolose del mondo. La sua leadership ha scritto una pagina di storia che può aprire al Medio Oriente un futuro di prosperità. Presidente Trump, il popolo di Israele la ringrazia'», ha dichiarato il primo ministro di Israele.

