Netanyahu durissimo all’Onu: «Finiremo il lavoro nella Striscia» 

New York. «Finiremo il lavoro a Gaza, il più velocemente possibile»: ignorando la condanna della comunità internazionale, Benjamin Netanyahu sfida il mondo con toni bellicosi nel suo controverso intervento-show di 40 minuti all’Assemblea generale dell’Onu. Fuori, a Times Square, davanti al suo hotel e al Palazzo di Vetro, centinaia di manifestanti protestano chiedendo il suo arresto per crimini di guerra. «Stop aiuti a Israele», «Basta affamare Gaza», «Free Palestine», gridano mentre alcuni di loro vengono arrestati. Dentro il Palazzo di Vetro invece più di 100 diplomatici di oltre 50 Paesi - non solo quelli a maggioranza islamica - abbandonano l’aula all’ingresso di Bibi tra fischi e buu.

Gli applausi arrivano solo dalle delegazioni americana, senza l’ambasciatore Mike Waltz, e israeliana. Netanyahu ha atteso impassibile che finissero le contestazioni e i richiami all’ordine. Poi ha iniziato il suo durissimo discorso, attaccando gli Stati che hanno riconosciuto lo Stato palestinese, negando genocidio e fame a Gaza e lanciando un ultimatum ad Hamas per la liberazione degli ostaggi e il disarmo. Il premier non ha tuttavia evocato l’annessione della Cisgiordania: ne parlerà lunedì alla Casa Bianca con Donald Trump, che ha già promesso di impedirla e che, mentre l’alleato parlava all’Onu, annunciava un imminente accordo su Gaza. Bibi ha accompagnato il suo intervento con mappe, quiz e un QR code sulla spilla della giacca che ha incoraggiato a scansionare per visualizzare le atrocità di Hamas del 7 ottobre. Inoltre ha riferito che il suo discorso era trasmesso dagli altoparlanti a Gaza e sui telefoni dei residenti della Striscia, rivolgendosi in ebraico agli ostaggi: «Non vi abbiamo dimenticati».

