Netanyahu dice sì alla tregua in cambio dei rapiti 

Tel Aviv. La tregua a Gaza è a un passo ma l’unico punto chiaro dei negoziati tra Israele e Hamas - mediati da Usa, Qatar e Egitto - sembra essere solo la prima fase dell’accordo e del rilascio degli ostaggi. Stando alla bozza sulla quale si aspetta da un momento all’altro la fumata bianca, nel primo dei 42 giorni di cessate il fuoco è prevista la liberazione di tre donne civili e dei due bambini Kfir e Ariel Bibas, di cui non si hanno notizie da più di un anno e che, secondo Hamas, sono morti in un bombardamento israeliano insieme con la madre Shiri. La settimana successiva sarà la volta delle cinque soldatesse e delle cosiddette liste umanitarie che comprendono donne, anziani e persone malate, per un totale di 33 ostaggi.

Il secondo passaggio

La fase due sarà discussa nel frattempo. E nonostante il Qatar affermi che «sono state superate le principali controversie e si stia raggiungendo la conclusione dell’accordo nei dettagli», resta il fatto che almeno durante la prima parte della tregua rimarranno ancora prigionieri a Gaza 22 ostaggi israeliani considerati vivi, 36 morti e i rapiti tailandesi e nepalesi. Nessun terrorista coinvolto nel massacro del 7 ottobre sarà rilasciato, come da veto imposto da Israele, così come il corpo di Yahya Sinwar non farà ritorno a Gaza. Hamas, attraverso fonti egiziane, ha fatto trapelare il suo sì ufficioso al piano. Per avere la risposta ufficiale, sembra che la leadership di Gaza, guidata da Muhammad Sinwar, fratello del defunto Yahya, voglia aspettare che si pronunci Israele per primo.

La risposta

Dal canto suo Benyamin Netanyahu, che in serata ha convocato una riunione d’urgenza con i vertici della sicurezza, non ha fatto dichiarazioni, né ha diffuso note. Le sue parole nel corso della giornata sono state riferite indirettamente dai familiari degli ostaggi che ha incontrato in due diversi momenti: «Sono pronto per un cessate il fuoco prolungato, a condizione che tutti i rapiti vengano rilasciati. È questione di giorni o ore. Aspettiamo la risposta di Hamas e poi può iniziare subito», ha detto. Aggiungendo che «tutte le notizie che circolano ora sono speculazioni». Inoltre quando Donald Trump entrerà alla Casa Bianca, «le regole del gioco cambieranno sostanzialmente. Ogni violazione del cessate il fuoco riceverà una risposta dura e potente».

A metà giornata il primo ministro ha incontrato un altro gruppo di parenti dei rapiti a cui ha descritto genericamente la situazione: «Gli accordi sono solo per la prima fase, e siamo molto preoccupati per la seconda e la terza. Esigiamo che ci sia continuità tra i diversi momenti dell’intesa, che la seconda parte inizi immediatamente al termine della prima e si concluda in modo continuo e immediato fino all’ultimo ostaggio». Secondo fonti palestinesi, i colloqui a Doha si sono conclusi ieri, dopo che nella capitale del Qatar è arrivata per ultima la delegazione della Jihad islamica. Diversi collaboratori di Netanyahu hanno tenuto incontri per tentare di convincere il ministro di ultradestra Bezalel Smotrich, ferocemente contrario all’accordo. In serata, i Paesi mediatori hanno riferito a Israele che c’è un ritardo nella risposta ufficiale di Hamas. La fazione palestinese ha fatto sapere a Reuters che a Gaza sono in attesa della mappa del ritiro dell'Idf dalla Striscia.

RIPRODUZIONE RISERVATA