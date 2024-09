Netanyahu ci ripensa: «Nessuna tregua» Gli Usa: aveva dato l’ok 

Beirut . Non ci sono spiragli, almeno al momento, per una tregua in Libano. La proposta americana e francese di uno stop di 21 giorni delle ostilità, sostenuta dall’Ue e altri Paesi, è stata respinta da Benyamin Netanyahu, che secondo Washington prima avrebbe accettato il cessate il fuoco ma poi ha ordinato di insistere con gli attacchi contro le postazioni di Hezbollah. Il risultato, l’ennesima ondata di raid e un nuovo blitz mirato a Beirut, per eliminare il comandante sciita responsabile degli attacchi con i droni.

L’iniziativa diplomatica sul Libano ha avuto un’accelerazione dopo che i vertici dell’esercito israeliano hanno annunciato i preparativi per un’incursione via terra. Un’escalation che secondo Joe Biden rischia di portare ad un conflitto su larga scala in Medio Oriente. Il presidente americano ha incontrato il collega francese Emmanuel Macron a margine dell’Assemblea Generale dell’Onu per concordare una strategia. I due leader hanno chiesto «un accordo sul confine tra Israele e Libano che garantisca sicurezza e protezione per consentire ai civili di tornare alle loro case». Il piano - sottoscritto anche da Regno Unito, Ue, Italia, Germania, Australia, Canada, Giappone, Arabia Saudita, Emirati e Qatar - prevede un cessate il fuoco di tre settimane per dare spazio a negoziati più ampi, anche su Gaza. Le speranze di una pausa nelle ostilità si sono però infrante sul muro di Netanyahu. Il premier israeliano, arrivato a New York per intervenire all’Onu, non ha neanche risposto all’appello di Usa e Francia. Anzi, appena messo piede a terra dopo il viaggio ha affermato perentorio che «continueremo a colpire Hezbollah con tutta la forza finché non riporteremo i residenti del nord nelle loro case». Una decisione accolta con malcelata irritazione dalla Casa Bianca. Il voltafaccia dell’ultimo minuto è una tattica che Netanyahu ha già adottato a Gaza. Ha annunciato di voler andare fino in fondo anche in Libano, per smantellare Hezbollah.

