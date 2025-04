Netanyahu chiede aiuto a Trump su Gaza e Iran 

Washington. La seconda visita di Benjamin Netanyahu dal ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, ad un anno e mezzo dall’attacco di Hamas, dopo il fallimento della tregua e la ripresa dei raid contro i palestinesi, si è conclusa con un colpo di scena: l’annullamento della conferenza stampa ufficiale tra i due leader dopo l’incontro nello Studio Ovale nel quale però il presidente Usa ha annunciato che presto le ostilità finiranno a Gaza. L’amministrazione non ha fornito un motivo ufficiale ma tra le ipotesi c’è quella di evitare le domande dei giornalisti sulla crisi globale e il crollo delle Borse scatenati dai dazi. Ma potrebbe essere anche che Trump e Netanyahu non abbiano trovato un accordo sulle tariffe del 17% per Israele.

Il colloquio

Sbarcato negli Stati Uniti direttamente da una visita in Ungheria, Bibi ha avuto un colloquio anche con il segretario al Commercio Howard Lutnick e il rappresentante per il Commercio Jamieson Greer. «Sono il primo leader internazionale ad incontrare il presidente Trump su una questione così cruciale per l’economia di Israele», ha affermato il premier israeliano sottolineando che questo «è il segno della speciale relazione personale e il legame unico tra Stati Uniti e Israele, così vitale in questo momento». Israele aveva tentato di evitare la scure dei dazi un giorno prima dell’annuncio del presidente americano cancellando tutte le imposte dell’1% sui beni americani.

L’obiettivo

Dazi a parte, il premier israeliano è sbarcato a Washington anche per cercare la sponda del presidente americano su altri due dossier: la guerra a Gaza e gli ostaggi e la minaccia dell’Iran («Inizieremo presto i colloqui con Teheran», ha annunciato Trump). Dopo la rottura della tregua, Israele ha intensificato l’offensiva militare e ha imposto un blocco di cinque settimane agli aiuti nella Striscia, una mossa aspramente criticata dall’Onu e le organizzazioni umanitarie. Almeno 10 civili, tra cui un giornalista, sono stati uccisi negli ultimi attacchi aerei israeliani in diverse zone di Gaza, inclusa una tenda per la stampa vicino all’ospedale Nasser a Khan Younis. Dalla fine del cessate il fuoco, secondo il ministero della Salute palestinese, sono oltre 1.400 le vittime dei raid di Israele, mentre Hamas ha denunciato che le forze israeliane hanno ucciso 490 bambini palestinesi nella Striscia negli ultimi 20 giorni.

