Netanyahu cede: riforma rinviata 

TEL AVIV. Benyamin Netanyahu posticipa la riforma della giustizia fino alla prossima sessione della Knesset, dopo la Pasqua ebraica, in nome della «responsabilità nazionale» e per evitare «una guerra civile». Al tempo stesso lascia sul tavolo la contestatissima legge, che metterebbe la Corte costituzionale sotto il controllo della politica, al dialogo l’opposizione per «gli aggiustamenti» necessari. Dopo le 24 ore più convulse della storia recente di Israele, il premier - che rinviato per tutto il giorno il suo intervento - ha parlato a un Paese paralizzato da uno sciopero generale che ha fermato anche i voli in partenza al Ben Gurion e gli uffici delle ambasciate israeliane in giro per il mondo.

Dopo settimane di altissima tensione, la protesta era scattata domenica sera dopo il licenziamento del ministro della Difesa Yoav Gallant, reo di aver chiesto un pausa nell’iter della riforma pur condividendone i contenuti. Davanti a centomila dimostranti davanti alla Knesset, a Gerusalemme, la destra ha risposto convocando una contromanifestazione sempre davanti al Parlamento. Il rischio che la situazione precipitasse è stato palpabile per tutto il giorno e il premier ha dovuto innanzitutto convincere i riottosi alleati di ultradestra della necessità di far sbollire gli animi. Dopo il discorso di Netanyahu in tv il sindacato ha revocato lo sciopero e l’opposizione si è detta disponibile ad accettare il dialogo col premier nella residenza del capo dello Stato Isaac Herzog, ma senza «compromessi sui principi della democrazia». Ma intanto il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir (dell’ultradestra di Potenza Ebraica) è pronto ad aprire la crisi di governo, a meno che non venga creata una Guardia nazionale civile di volontari alle sue dirette dipendenze. E Bezalel Smotrich, ministro delle Finanze e leader di Sionismo Religioso, rilancia: «Non dobbiamo fermare per alcun motivo la riforma. Siamo la maggioranza, non dobbiamo arrenderci alla violenza, all’anarchia, agli scioperi selvaggi, alla disobbedienza. Non consentiremo che ci rubino i nostri voti e il nostro Stato».

